Сбой на сайте минэкономики вскрыл пароль от его базы данных

На сайтах министерства экономики и агентства по продвижению инвестиций Кыргызстана произошел сбой — сайты показывали логи ошибок со всеми данными о сервере, включая логин и пароль от базы данных.

Новость обновлена в 16:33

Сбои в работе сайта министерства заметила журналистка Кайыргуль Урумканова. «На сайте министерства экономики какой-то пьяный дебош. Весь сайт играет алгоритмами. Видимо у минэкономики был хороший новый год», — написала она у себя в фейсбуке.

На момент публикации материала на сайте министерства были видны логи возникшей ошибки, а также данные о сервере, включая логины и пароли от базы данных и почтового аккаунта, на который зарегистрирован сайт. В 4 часа сайт министерства был восстановлен.

Аналогичная ошибка возникала и на одном из сайтов Агентства по продвижению и защите инвестиций — причем тоже с раскрытием паролей. Позже сайт агенства также заработал в обычном режиме.

Пресс-секретарь минэкономики Махабат Маматова сказала журналистке «Клоопа», что технические специалисты ведомства уже знают о проблеме и пытаются ее устранить.

По ее словам, после устранения неполадок они поменяют все пароли, которые оказались в открытом доступе.

«Мы два месяца модернизировали сайт, и, видимо, сейчас случился сбой на серверах. IT-специалисты этим уже занимаются», — сказала Маматова. Об этом же в комментариях к посту Урумкановой написал и министр экономики Олег Панкратов.

Соавтор: Айдай Эркебаева