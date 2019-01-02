UEFA назвал уроженца Кыргызстана Ильзата Ахметова потенциальной звездой европейского футбола

Ильзат Ахметов. Фото: ЦСКА

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) попросил своих репортеров составить список из молодых игроков, которые могут стать звездами европейского футбола в 2019 году. В топ-50 игроков попал 21-летний уроженец Кыргызстана, полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов.

Всего в список вошли два российский футболиста, один из которых — Ахметов, а второй — Федор Чалов, тоже из ЦСКА.

«Уроженец Кыргызстана стал в 16 лет и 8 месяцев самым юным дебютантом в истории “Рубина” (футбольный клуб из Казани). Этой осенью он уже играл в основном составе ЦСКА в Лиге чемпионов, а совсем недавно был назван лучшим молодым футболистом России 2018 года», — пишут об Ахметове репортеры UEFA.

21-летний Ильзат Ахметов родился в Бишкеке и, будучи еще школьником, играл за местный клуб «Алга». После переезда в Россию он поступил в футбольную академию в Тольятти и уже в 16 лет стал самым молодым игроком «Рубина».

В 2018 году Ахметов подписал четырехлетний контракт с московским ЦСКА и сыграл в его составе четыре матча Лиги Чемпионов, два из которых были против испанского «Реала» и итальянской «Ромы». В матче против последнего клуба Ахметов отличился голевой передачей.

Ильзат Ахметов стал первым уроженцем Кыргызстана в основной стадии Лиги Чемпионов. Всего за половину 2018 года Ахметов провел 18 матчей в составе ЦСКА.

В ноябре Ахметова пригласили в сборную России, но из-за травмы плеча он не смог дебютировать в ней. В конце 2018 года Российский футбольный союз наградил Ахметова премией «Первая пятерка» как лучшего молодого футболиста России.

В декабре российский блогер Евгений Савин снял об Ахметове 24-минутное видео, в котором показал его будни в спортзале московского ЦСКА и семью в Бишкеке, которая следит за его достижениями по телевизору.

В этом же видео Ахметов ответил своим фанатам на вопрос, почему он не выступает за сборную Кыргызстана, и зачем переехал в Россию, сменив гражданство.

«Обидно, когда оскорбляют, но я стараюсь не принимать это близко к сердцу. Кто знает мою ситуацию, тот относится правильно. Я не предавал Кыргызстан, наоборот, хочу прославить страну, где родился», — сказал футболист.