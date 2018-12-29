Бывшего председателя Таможенной службы Адамкула Жунусова экстрадировали из Азербайджана в Кыргызстан. Экс-чиновника подозревают в злоупотреблении полномочиями и нанесению государству ущерба в особо крупном размере.

Адамкула Жунусова доставили в Кыргызстан 28 декабря в сопровождении сотрудников Финполиции. Он был задержан в бакинском аэропорту в начале декабря, а уже 10 декабря суд Азербайджана выдал санкцию на арест и экстрадицию.

Бывшего чиновника кыргызской Таможенной службы обвиняют в коррупции и нанесении государству ущерба в размере более 166 млн сомов, в августе ему заочно было предъявлено обвинение.

Адамкул Жунусов работал в Таможенной службе с 1995 года, когда он был назначен инспектором Бишкекской таможни, за время карьеры в ведомстве возглавлял Иссык-Кульскую таможню, Центральную таможню и стал председателем ГТС.

По делу Жунусова в начале 2018 года задержали бывшего зампреда ГТС Замирбека Ниязалиева и экс-начальника Центральной таможни Нурбека Айбашева.

Коррупционные скандалы в таможне

С 2017 по 2018 год было возбуждено 15 уголовных дел против таможенных чиновников, а общий ущерб, нанесенный ими государству, составил 450 млн сомов.

По информации правоохранительных органов, с 2012 года обвинения были предъявлены около 100 сотрудникам Таможенной службы.

Один из главных коррупционных скандалов касался зампредседателя Таможенной службы Райымбека Матраимова. В феврале 2017 года редакция радио «Азаттык» нашла дорогую недвижимость, зарегистрированную на родственников влиятельного таможенника.

При официальном доходе в 8500 долларов США на близких Матраимова были зарегистрированы три особняка, две квартиры, два супермаркета и спорткомплекс.

В ноябре того же года Матраимова из-за «вовлеченности в серые схемы» уволил премьер-министр Сапар Исаков. Чиновник не согласился с увольнением и подал в суд, который 28 декабря 2018 года восстановил его в должности зампредседателя.

Связь с Райымбеком Матраимовым — одна из главных претензий, озвучиваемых экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым в адрес действующего главы государства Сооронбая Жээнбекова.

Атамбаев утверждает, что бывший премьер Сапар Исаков «нажил себе врагов» именно после того, как уволил Матраимова, хотя уволить таможенника якобы было поручено Сооронбаю Жээнбекову, когда тот был премьер-министром.

Сам Жээнбеков настаивает, что у прежнего главы государства не было претензий ни к таможенному чиновнику, ни к его брату — депутату от социал-демократов Искендеру Матраимову.

Депутат Матраимов утверждает, что осенью 2017 года заходил к премьер-министру Исакову спросить о причине увольнения своего брата с поста зампреда таможни, и узнал, что уволили его «просто так» по поручению экс-президента.