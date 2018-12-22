Пресс-секретарь партии социал-демократов заявила, что Алмазбек Атамбаев в бытность президентом поручил премьер-министру уволить с поста замглавы таможни Райымбека Матраимова, но требование главы государства было проигнорировано. Главой правительства был нынешний президент Сооронбай Жээнбеков, который на своей первой президентской пресс-конференции заявил, что у прежних властей не было претензий к Матраимову.

Пресс-секретарь СДПК Кундуз Жолдубаева рассказала «Клоопу», что будучи президентом Алмазбек Атамбаев поручил уволить замглаву таможни Райымбека Матраимова. Он якобы в 2016 году передал поручение через Сапара Исакова премьер-министру Сооронбаю Жээнбекову.

«Жээнбеков просто покивал головой, но никаких поручений не последовало», — сказала Жолдубаева. По ее словам, находящийся в СИЗО Сапар Исаков может подтвердить, что передавал поручение Атамбаева Жээнбекову.

Жолдубаева сделала заявление после пресс-конференции президента Сооронбая Жээнбекова. На ней главе государства задали вопрос об имуществе и коррупционных интересах Райымбека Матраимова — он пообещал, что правоохранительные органы займутся проверкой, но сказал, что у прежних властей не было претензий к Матраимову.

«Все говорят, что я ему помогаю. Матраимовы всегда честно работали для СДПК. Искендер в партии под номером 27. Их брат — аким и работает для партии. Восемь лет все было нормально, и вот я пришел, и что-то пошло не так?» — сказал Жээнбеков.

Экс-президент Алмазбек Атамбаев не раз критиковал своего преемника и ставленника Сооронбая Жээнбекова за якобы связь с чиновником таможни Райымбеком Матраимовым, по прозвищу «Райым-миллион», брата депутата социал-демократа Искендера Матраимова.

«Если ты кричишь о борьбе с коррупцией, то у тебя в близких, в друзьях никаких “Райымов миллионов” не должно быть», — сказал Атамбаев на своей пресс-конференции 31 марта 2018 года. После этой пресс-конференции в обществе заговорили о расколе в СДПК и ухудшении отношений между Жээнбековым и Атамбаевым.

Кто такой Матраимов?

Райымбек Матраимов — крупный чиновник таможни, уволенный премьер-министром Сапаром Исаковым, но восстановленный в должности судом.

Он занял должность замглавы таможни в августе 2015 года, до того был начальником ошской таможни более восьми лет. Сменив несколько постов, он дослужился до начальника всей юго-западной таможенной службы.

В феврале 2017 года журналисты «Азаттыка» нашли у близких родственников чиновника дорогую недвижимость, хотя его ежегодный доход составляет около 8500 долларов США, а в ноябре того же года его уволили «за несоответствие политике руководства» по распоряжению Сапара Исакова, занимавшего тогда должность премьер-министра.

После того, как Атамбаев стал критиковать Сооронбая Жээнбекова за связь с Матраимовым, чиновник заявил, что его назначили на высокую должность в таможне благодаря экс-президенту.

«В мое назначение зампредом таможенной службы в августе 2015 года есть вклад Алмазбека Шаршеновича и моего друга Икрама Илмиянова. Я это не отрицаю и не скрываю. Они сами знают, что в свое время я поддерживал СДПК, и в какой мере служил государству», — сказал Матраимов в апреле 2018 года.

В том же месяце он подал в суд на Сапара Исакова за «незаконное» увольнение из таможни.

«Я сразу зашел к премьер-министру Сапару Исакову узнать причины увольнения. Он сказал, что освободить от должности поручил экс-президент Алмазбек Атамбаев. […] Его сняли просто так», — сказал тогда брат Матраимова, социал-демократ Искендер Матраимов.

Уже в июле суд восстановил Райымбека Матраимова в должности замглавы таможенной службы, решив, что чиновника уволили «по политическим мотивам».

Противостояние двух президентов

В феврале 2018 года президент Сооронбай Жээнбеков выступил на заседании Совбеза, на котором он раскритиковал правоохранительные органы и прокуроров за неэффективность и коррупцию. Его предшественник Алмазбек Атамбаев во время своего президентства часто говорил о борьбе с коррупцией, и, вероятно, принял критику в свой адрес.

Уже в марте на пресс-конференции после съезда СДПК он раскритиковал своего преемника за речь на Совете Безопасности, связь с Матраимовым, потребовал, чтобы брат президента Асылбек Жээнбеков сдал свой депутатский мандат, и возложил на главу государства ответственность за аварию на ТЭЦ Бишкека.

Сначала президент отказывался комментировать критику Атамбаева, оба лидера отрицали раскол в СДПК и ухудшение своих отношений. На фоне конфликта Жээнбеков уволил сторонников Атамбаева с высоких должностей: главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева, генпрокрокурора Индиру Джолдубаеву и премьер-министра Сапара Исакова. Далее последовали аресты и коррупционные уголовные дела в отношении сторонников Атамбаева. Экс-президент назвал эти аресты «охотой на ведьм».

Раскол в партии привел к тому, что ее члены начали проводить собрания «СДПК без Атамбаева», а верная экс-президенту депутатка Ирина Карамушнкина предложила всем несогласным покинуть ряды социал-демократов.

В октябре был арестован близкий соратник Атамбаева, его бывший шофер и советник Икрам Илмиянов, после чего в соцсетях появилась информация о «реальных тратах» Жээнбекова на президентскую компанию. Тогда Атамбаев заявил, что если бы не было ареста Илмиянова, не было бы и утечки информации.

Наконец, в ноябре 2018 года Сооронбай Жээнбеков выступил с критикой в адрес Алмазбека Атамбаева, сказав в интервью, что тот «любит разбрасываться» словами «друг» и «сопартиец» («досум» и «партиялашым»), но не поступает как настоящий друг и сопартиец. По его словам, он поддерживал СДПК и Атамбаева «в самые трудные моменты», в том числе во время межэтнических столкновений на юге Кыргызстана 2010 года, когда он «рисковал не только карьерой, но и жизнью» ради стабильности.

На фоне конфликта нынешнего и бывшего глав государства власти разрабатывали механизм лишения экс-президентов неприкосновенности — 27 ноября парламентский комитет по конституционному законодательству одобрил в первом чтении поправки в статью о неприкосновенности экс-президентов Кыргызстана.

В Кыргызстане два политика, которые обладают статусом экс-президента — Алмазбек Атамбаев и Роза Отунбаева. Двух других бывших президентов — Аскара Акаева и Курманбека Бакиева — лишили этого статуса после революций 2005 и 2010 годов соответственно. Когда новая норма о лишении экс-президента неприкосновенности вступит в силу, то это в первую очередь коснется их двоих.