В двух цитатах. Атамбаев и Матраимов о назначении и увольнении «Раима-миллиона»

Уволенный в ноябре 2017 года зампредседателя таможенной службы Райымбек Матраимов в интервью газете «Азия News» прокомментировал слова экс-президента Алмазбека Атамбаева о себе. Материал вышел в номере от 5 апреля.

В частности, Матраимов в нем заявил, что к его назначению на должность в таможенной службе причастен сам Атамбаев и его бывший личный водитель и советник Икрамжан Илмиянов.

«В мое назначение зампредом таможенной службы в августе 2015 года есть вклад Алмазбека Шаршеновича и моего друга Икрама Илмиянова. Я это не отрицаю и не скрываю. Они сами знают, что в свое время я поддерживал СДПК, и в какой мере служил государству», — сказал он.

Атамбаев на пресс-конференции 31 марта сказал, что сам попросил премьер-министра Сапара Исакова уволить Матраимова из-за его вовлеченности в «серые схемы».

«В прошлом году из-за серых схем до бюджета не дошло 10 миллиардов сомов. Еще тогда я настоятельно попросил Сапара Исакова, чтобы он уволил одного из серых кардиналов этой схемы — «Раима-миллиона». Он уволил Матраимова 23 ноября. […] Если ты кричишь про борьбу с коррупцией, то у тебя в близких, в друзьях никаких «Раимов-миллионов» не должно быть», — заявил экс-президент.

Премьер-министр Сапар Исаков уволил Матраимова 23 ноября за «несоответствие политике руководства». В феврале 2017 года журналисты «Азаттыка» нашли у близких родственников чиновника три особняка, хотя его ежегодный доход составлял около 8500 долларов США.