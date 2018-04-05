Счетная палата: Деньги на линейные ускорители от «Центерры» пришли в Кыргызстан с нарушением

Счетная палата Кыргызстана заключила, что 10 млн долларов от канадской компании «Центерра» должны были сначала пройти через казначейство, а не сразу поступить на счет «Фонда поддержки онкологической службы».

В пресс-службе Счетной палаты сообщили журналистке Kloop.kg, что выделенные «Центеррой» 10 млн долларов должны поступить в госбюджет и только потом оказаться на счету «Фонда поддержки онкологической службы».

«К нам обратился комитет по бюджету и финансам Жогорку Кенеша и они попросили изучить эти документы. Средства, которые были выделены, должны были пройти через казначейство и потом поступить на счет фонда», — сказали в Счетной палате.

Ранее депутаты парламента возмущались тем, что 10 млн для борьбы с онкологическими заболеваниями от канадской компании «Центерра» не попали в бюджет, а сразу были перечислены на счет фонда. Парламентарии не понимали, почему нужно было создавать фонд, когда правительство могло самостоятельно распоряжаться деньгами.

В ответ в пресс-службе правительства объяснили, что антикоррупционные законы Канады запрещают компаниям финансировать правительства других стран напрямую, из-за чего и был создан фонд.

Глава фонда Нургуль Аднаева добавила, что сотрудники фонда работают на общественных началах, поэтому не получают зарплаты из бюджета страны или из выделенных «Кумтором» средств.

Канадцы пообещали выделить 10 млн долларов на покупку оборудования и обустройство Национального центра онкологии. На счет фонда уже перечислили 7 млн долларов, еще 3 млн пообещали перевести позднее.

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