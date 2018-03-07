Линейный ускоритель для лечения онкозаболеваний. Иллюстративное фото.

Канадская золотодобывающая компания «Кумтор» выделила 10 млн долларов для борьбы с онкологическими заболеваниями в Кыргызстане. Правительство создало специальный фонд для управления этими деньгами. Депутаты парламента возмущаются, что эти деньги не попали в бюджет. Правительство объяснило, почему этот фонд необходим, и как он будет работать.

Что случилось?

Депутаты Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров и Айсулуу Мамашова 5 марта попросили Счетную палату проверить законность создания правительством «Фонда поддержки онкологической службы». На его счета канадская золотодобывающая компания «Кумтор» уже перевела 7 млн долларов, а еще 3 млн переведет позднее.

По словам депутатов, эти деньги не прошли через казначейство, а оказались на счете частного банка.

«[…] являются ли эти деньги бюджетными или нет? Создание общественного фонда при госоргане — это правильно?» — спросила Мамашова.

Сразу после заявления депутатов этот вопрос начали активно обсуждать и в социальных сетях. Пользователи недоумевали, зачем правительство создало общественный фонд, который якобы тратит бюджетные деньги на свои административные расходы, а не на покупку оборудования для онкологических больных.

«Теперь часть долларов уйдёт на обслуживание этого фонда, на зарпалаты лицам, работающим в этом фонде, на приобретение бумаги, оргтехники, мебели, аренды офиса, автомашины, ГСМ и т.д.» — написал пользователь Улан Джумаков в фейсбуке.

Также пользователи были недовольны тем, что работу фонда не сможет проверить Счетная палата, потому что он — не госструктура.

Что это вообще за фонд и почему «Кумтор» переводит туда деньги?

Кыргызстан начал судиться с канадской компании «Кумтор» в 2013 году из-за нанесенного золотодобытчиками «вреда экологии» — кыргызская сторона требовала от компании более 7 млрд сомов компенсации.

Однако «Кумтор» не согласился с такими условиями — суды продолжались вплоть до сентября 2017 года. Тогда власти Кыргызстана и руководство «Кумтора» договорились об отзыве всех исков и подписали новое соглашение.

В нем канадская компания пообещала выделить 50 млн долларов в Фонд развития природы на строительство новых современных очистных сооружений на озере Иссык-Куль. Также «Кумтор» увеличил ежегодный экологический платеж — плату за вред окружающей среде, который наносит золотодобывающее производство. Если раньше компания платила 310 тысяч долларов в год, то теперь — 3 млн.

Кроме того, канадцы пообещали выделить 10 млн долларов на покупку оборудования и обустройство Национального центра онкологии. Именно для управления этими деньгами правительство и создало «Фонд поддержки онкологической службы».

И зачем создали этот фонд? Почему нельзя было провести эти деньги через бюджет страны?

Главная причина создания фонда, по словам пресс-службы правительства, в том, что антикоррупционные законы Канады запрещают компаниям финансировать напрямую правительства других стран.

В правительстве говорят, что «Кумтор» уже перевел в фонд 7 млн долларов, а позднее перечислит еще 3 млн. Эти деньги хранятся на счете в Кыргызском инвестиционно-кредитном банке (KICB). Если вы хотите узнать, кому принадлежит этот банк, читайте в нашем материале.

Фондом будет управлять Наблюдательный совет, в состав которого могут войти депутаты парламента и гражданские активисты. Фонд ежегодно будут проверять аудиторы, и в целом он будет подчиняться законам Кыргызстана о борьбе с коррупцией — глава фонда Нургуль Аднаева говорит, что он будет работать как любой другой госорган и подчиняться тем же законам.

По ее словам, сотрудники фонда работают на общественных началах, поэтому не получают зарплаты из бюджета страны или из выделенных «Кумтором» средств.

«Мы даже не начали работать, а нас начали критиковать и обсуждать. В социальных сетях пишут ложь, неправду — все деньги до последней копейки пойдут на лечение онкологических заболеваний», — сказала она.

И как этот фонд будет поддерживать онкологическую службу?

Он будет покупать оборудование для лечения онкологических заболеваний.

25 января фонд разместил тендер на портале госзакупок — в общем на сумму более 376 млн сомов. Два линейных ускорителя фонд собирается купить за 280,5 млн, а магнитно-резонансный томограф — за 76,6 млн сомов. Кроме них, фонд купит пять дыхательных аппаратов и 16 многофункциональных кроватей.

Победители конкурса станут известны 30 марта.

Нургуль Аднаева объяснила, что фонд учрежден минздравом, поэтому он может размещать тендеры на портале госзакупок. Так же работает, например, фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).