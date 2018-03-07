Ниязов ушел с поста руководителя аппарата президента

Президент Сооронбай Жээнбеков освободил Фарида Ниязова от должности главу своего аппарата. Ниязов попросил Жээнбекова об отставке еще неделю назад, но тогда президент отказался подписывать заявление и дал ему недельный отдых.

Однако Фарид Ниязов заявил, что не будет менять своего решения — он объяснил причину своей отставки желанием работать в провластной партии СДПК.

«Хотел бы сосредоточиться на партийной работе, и очень надеюсь принести здесь пользу», — сказал Ниязов.

Патрульный оштрафовал напарника за неправильную парковку

В селе Тору-Айгыр Иссык-Кульской области инспектор ГУОБДД выписал штраф своему коллеге за неправильно припаркованную машину.

Активист сообщества «Сафари» указал инспекторам на нарушение — их служебный автомобиль был припаркован у светофора на перекрестке. После этого одному из инспекторов и пришлось составить протокол на своего коллегу.

Пресс-служба ГУОБДД сообщила, что инспектор, нарушивший правила, уже оплатил 1000 сомов штрафа. Тем не менее, по этому факту УОБДД Иссык-Кульской области проводит служебную проверку.

ГКНБ задержал технического директора «Электрических станций»

Госкомитета Нацбезопасности задержал технического директора «Электрических станций» Алмаза Жусупбекова. Пока неизвестно, в чем именно подозревается или обвиняется Жусупбеков.

В пресс-службе ГКНБ сообщили, что его арестовали по уголовному делу, возбужденному из-за аварии на ТЭЦ Бишкека.

ГКНБ начал проверку на ТЭЦ из-за аварии, которая произошла 26 января. Тогда большинство жителей многоквартирных домов Бишкека остались без отопления — теплоснабжение восстановили через 7 дней.