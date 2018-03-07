ГКНБ задержал техдиректора «Электрических станций» Алмаза Жусупбекова

Сотрудники Госкомитета нацбезопасности задержали Алмаза Жусупбекова — технического директора компании «Электрические станции». Его арестовали по уголовному делу, возбужденному из-за аварии на ТЭЦ Бишкека.

Пресс-секретарь ГКНБ Рахат Сулайманов сообщил журналисту Kloop.kg, что сейчас Жусупбеков находится в следственном изоляторе спецслужбы.

Он добавил, что Жусупбеков арестован по уголовному дело об аварии на ТЭЦ Бишкека. Однако Сулайманов не уточнил, в чем именно подозревается или обвиняется Жусупбеков.

Это уже второе задержание должностного лица в «Электрических станциях». 3 марта ГКНБ арестовал экс-заместителя гендиректора компании Бердибека Боркоева. Его обвинили в хищении денежных средств в особо крупных размерах.

Госкомитет нацбезопасность начал проверку на станции 29 января из-за аварии на ТЭЦ. Спецслужба объяснила проверку «антитеррористическими мероприятиями».

Авария на ТЭЦ

Авария на ТЭЦ произошла вечером 26 января и привела к значительному понижению температуры в квартирах горожан. Почти сразу после аварии начались перебои с подачей горячей воды.

30 января Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Халатность».

Авария совпала с пришедшими в Бишкек аномальными холодами — днём температура воздуха опускалась до -10 градусов, а ночью опускалась ниже -25. Подачу теплоснабжения частично удалось восстановить на пятый день после аварии.

Для выяснения причины аварии были назначены депутатская и правительственная комиссии.

В середине февраля правительственная комиссия сообщила, что, по предварительным данным, авария на ТЭЦ произошла из-за неготовности оборудования и здания к холодам, а также из-за задержки включения третьего энергоблока.

Депутатская комиссия будет изучать причины аварии на ТЭЦ и затраты на её модернизацию вплоть до 1 апреля.

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