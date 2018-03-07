ГКНБ задержал техдиректора «Электрических станций» Алмаза Жусупбекова

Сотрудники Госкомитета нацбезопасности задержали Алмаза Жусупбекова — технического директора компании «Электрические станции». Его арестовали по уголовному делу, возбужденному из-за аварии на ТЭЦ Бишкека.
Пресс-секретарь ГКНБ Рахат Сулайманов сообщил журналисту Kloop.kg, что сейчас Жусупбеков находится в следственном изоляторе спецслужбы.
Он добавил, что Жусупбеков арестован по уголовному дело об аварии на ТЭЦ Бишкека. Однако Сулайманов не уточнил, в чем именно подозревается или обвиняется Жусупбеков.
Это уже второе задержание должностного лица в «Электрических станциях». 3 марта ГКНБ арестовал экс-заместителя гендиректора компании Бердибека Боркоева. Его обвинили в хищении денежных средств в особо крупных размерах.
Госкомитет нацбезопасность начал проверку на станции 29 января из-за аварии на ТЭЦ. Спецслужба объяснила проверку «антитеррористическими мероприятиями».
Авария на ТЭЦ
Авария на ТЭЦ произошла вечером 26 января и привела к значительному понижению температуры в квартирах горожан. Почти сразу после аварии начались перебои с подачей горячей воды.
30 января Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Халатность».
Авария совпала с пришедшими в Бишкек аномальными холодами — днём температура воздуха опускалась до -10 градусов, а ночью опускалась ниже -25. Подачу теплоснабжения частично удалось восстановить на пятый день после аварии.
Для выяснения причины аварии были назначены депутатская и правительственная комиссии.
В середине февраля правительственная комиссия сообщила, что, по предварительным данным, авария на ТЭЦ произошла из-за неготовности оборудования и здания к холодам, а также из-за задержки включения третьего энергоблока.
Депутатская комиссия будет изучать причины аварии на ТЭЦ и затраты на её модернизацию вплоть до 1 апреля.
По теме:
- ГКНБ начал проверку из-за аварии на ТЭЦ Бишкека
- Спецслужбы задержали экс-заместителя гендиректора «Электрических станций»