Спецслужбы задержали экс-заместителя гендиректора «Электрических станций»

Госкомитет нацбезопасности задержал Бердибека Боркоева — экс-заместителя гендиректора компании «Электрические станции». Его подозревают в хищении и незаконном выводе денежных средств в особо крупных размерах.

Госкомитет нацбезопасности задержал Бердибека Боркоева, которого подозревают в хищении в особо крупном размере.

По версии следствия, договора с подрядчиками на ремонт котлоагрегатов были фиктивными, а ремонтные работы осуществлялись собственными силами ТЭЦ города Бишкек.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Присвоение имущества в особо крупном размере», «Нарушение порядка проведения тендеров», «Злоупотребление полномочиями» и «Подделка документов».

Боркоев водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ.

Ранее, 30 января, после аварии на ТЭЦ премьер-министр Сапар Исаков порекомендовал Нацэнергохолдингу уволить первого заместителя главы «Электрических станций» Боркоева и директора ТЭЦ Нурлана Омуркула уулу.

Боркоева уволили 16 февраля 2018 года, Омуркул уулу подал заявление об увольнении 30 января.

Авария на ТЭЦ

Авария на ТЭЦ произошла вечером 26 января и привела к значительному понижению температуры в квартирах горожан. Почти сразу после аварии начались перебои с подачей горячей воды.

Авария совпала с пришедшими в Бишкек аномальными холодами — днём температура воздуха опускалась до -10 градусов, а ночью опускалась ниже -25. Подачу теплоснабжения частично удалось восстановить на пятый день после аварии.

Для выяснения причины аварии были назначены депутатская и правительственная комиссии.

В середине февраля правительственная комиссия сообщила, что, по предварительным данным, авария на ТЭЦ произошла из-за неготовности оборудования и здания к холодам, а также из-за задержки включения третьего энергоблока.

В 2017 году наконец была закончена многолетняя модернизация ТЭЦ, на которую было потрачено 386 млн долларов — их в качестве кредита выдал Китай.

Депутатская комиссия будет изучать причины аварии на ТЭЦ и затраты на её модернизацию вплоть до 1 апреля.