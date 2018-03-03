Аида Салянова – больше не депутат

ЦИК досрочно прекратил депутатские полномочия Аиды Саляновой, которую суд признал виновной в незаконной выдаче лицензии бывшему адвокату Максима Бакиева Алексею Елисееву.

Решение было не единогласным – член ЦИК Гульнара Джурабаева назвала его незаконным.

Сама Салянова выступила с прощальной речью перед депутатами еще 21 февраля, а 7 февраля ее приговорили к пяти годам тюрьмы с конфискацией имущества, но с отсрочкой до 2029 года.

Экс-генпрокурор и теперь уже экс-депутат Аида Салянова планирует обжаловать решение суда в Верховном суде.

Хищения на ТЭЦ

Госкомитет нацбезопасности задержал и поместил в СИЗО чиновника, которого уволили после аварии на ТЭЦ.

Экс-заместителя гендиректора компании «Электрические станции» Бердибека Боркоева подозревают в хищении и незаконном выводе денежных средств в особо крупных размерах.

Следствие утверждает, что с подрядчиками составлялись фиктивные договора на ремонт котлоагрегатов, но ремонт фактически осуществлялся силами ТЭЦ. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям – от подделки документов до присвоения имущества.

Двойное гражданство депутатов

После задержания кыргызского депутата Дамирбека Асылбека уулу в Казахстане и обнаружения у него гражданства обоих государств, ЦИК планирует тщательнее проверять данные будущих парламентариев.

ЦИК внес изменения в постановление о перечне документов, необходимых политическим партиям для регистрации своих членов кандидатами в депутаты парламента.

Теперь персональную информацию кандидатов в депутаты будут обрабатывать компетентные органы. Ранее ЦИК предложил судить депутатов за сокрытие второго гражданства.

По законам Кыргызстана у депутата не может быть двойного гражданства.