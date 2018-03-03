Центризбирком будет проверять депутатов на наличие двойного гражданства

Центральная избирательная комиссия вынесла постановление, позволяющее проверять кандидатов в депутаты парламента на наличие двойного гражданства.

Члены комиссии Центризбиркома на заседании 3 марта внесли изменения в постановление о перечне документов, необходимых политическим партиям для регистрации своих членов кандидатами в депутаты парламента.

Теперь при регистрации кандидаты разрешат компетентным органам обрабатывать свою персональную информацию, в том числе и проверять на наличие гражданства другой страны.

«Кандидатов в депутаты будут проверять компетентные органы, и это обязательная процедура», – сказала член ЦИК Гульнара Джурабаева.

Ранее, 28 февраля, ЦИК предложил судить депутатов за второе гражданство.

По законам Кыргызстана, депутат не имеет права иметь двойное гражданство. Однако сейчас в законах не предусмотрены наказания за подобное нарушение, кроме лишения депутатского мандата.

Тема двойного гражданства у депутатов стала актуальной после задержания парламентария Дамирбека Асылбека уулу.

Депутат от фракции «Кыргызстан» был задержан в Казахстане по подозрению в контрабанде и организации преступной группы. После задержания Казахстан сообщил о наличии у кыргызского депутата казахского гражданства.

Лидер фракции «Кыргызстан» сообщил журналистам, что не знал о двойном гражданстве своего сопартийца.

После обнаружения двойного гражданства у Дамирбека Асылбека уулу некоторые депутаты парламента предложили проверять высокопоставленных чиновников на наличие гражданства других стран.