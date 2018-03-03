Кыргызстан выкупает дома на границе с Узбекистаном для расширения пункта пропуска

Для расширения пункта пропуска «Достук-автодорожный» власти Кыргызстана выкупили 32 из 35 приграничных домов, а для того, чтобы на границе не образовывались очереди, увеличат число кабин паспортного контроля.

Из-за увеличения потока людей, пересекающих кыргызско-узбекскую границу, правительство хочет расширить пропускной пункт «Достук-автодорожный».

Для этого Кыргызстан покупает дома, которые находятся у границы.

«В непосредственной близости к государственной границе находятся 35 жилых домов, 32 из которых уже выкуплены государством, по оставшимся трем ведутся судебные разбирательства», — сказал вице-премьер-министр Дайыр Кенекеев.

Власти увеличивают число кабин, в которых осуществляется паспортный контроль — с 10 до 14. По официальной информации, в день через пункт пропуска проходят от семи до 11 тысяч человек.

В правительстве рассматривают вопрос об увеличении численности кыргызских пограничников для обеспечения безопасности на границе.

Двустороннее открытие пункта пропуска «Достук» на кыргызско-узбекской границе прошло 6 сентября 2017 года.

Власти пообещали, что жители двух стран смогут пересекать границу просто предъявляя паспорт, а пункт пропуска будет работать в круглосуточном режиме.

В начале февраля из-за увеличения потока людей и активизации торговли на пункте пропуска начали образовываться очереди и заторы.