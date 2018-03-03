Трасса Бишкек-Нарын-Торугарт: При столкновении трех машин погибли четыре человека

На 56-м километре трассы Бишкек-Нарын-Торугарт из-за гололеда водитель «Хонды» выехал на встречную полосу и стал причиной столкновения «Ауди» и «Тойоты». В результате столкновения одна пассажирка скончалась на месте, еще трое умерли в реанимации.

Пресс-служба ГУОБДД сообщила, что утром 3 марта на 56-м километре трассы Бишкек — Нарын — Торугарт произошла крупная авария.

Водитель автомобиля «Хонда» не справился с управлением из-за гололеда и выехал на встречную полосу.

Двигавшийся по своей полосе водитель «Ауди» попытался избежать столкновения, вырулил влево и врезался в автомобиль «Тойота».

Одна из пассажиров «Тойоты» от полученных травм погибла на месте, еще трое пассажиров скончались в реанимации. Водитель «Ауди» госпитализирован в больницу, его состояние неизвестно.

Назначена судебно-медицинская и автотехническая экспертиза. Начато расследование всех обстоятельств происшествия.