Нарын Айып должен опубликовать опровержение статьи об Атамбаеве на своем авторском сайте

По решению суда журналист Нарын Айып должен разместить текст опровержения на статью «Миллионы от президента: за чей счет банкет на самом деле?» на своем сайте Narynaiyp.com. Ранее журналиста обязали выплатить экс-президенту моральную компенсацию в виде девяти миллионов сомов.

Суд обязал Нарына Айыпа разместить текст опровержения на статью «Миллионы от президента: за чей счет банкет на самом деле?», опубликованную 22 октября 2015 года на сайте Zanoza.kg, который уже не существует.

Опровержение журналист должен выпустить на своем сайте Narynaiyp.com.

По этому же решению журналист должен выплатить экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву девять миллионов сомов за «нанесение вреда чести и достоинства» своими публикациями.

Так как денег у журналиста не было, одну треть его квартиры планировали выставить на торги.

Представитель экс-президента Алмазбека Атамбаева Нурбек Сыдыков 22 февраля отозвал заявление о выставлении недвижимости журналиста на торги, но Айып по-прежнему должен выплатить президенту девять миллионов сомов.

Суды против издания «Заноза»

Генеральный прокурор Индира Джолдубаева в начале марта 2016 года подала пять исков против издания «Заноза».

Атамбаев посчитал, что издание своими публикациями оскорбило его честь и достоинство и распространяло ложную информацию о нем.

Соучредители издания «Заноза» Дина Маслова и Нарын Айып проиграли в суде по пяти искам и должны выплатить президенту в общей сумме 27 млн сомов.

Сумму в три миллиона сомов как соответчик по одному из исков должна выплатить экс-депутат и правозащитница Чолпон Джакупова.

Для уплаты этих денег Октябрьский райсуд Бишкека 14 февраля выставил на торги ее коттедж.

Джакупова, Айып и Дина Маслова предлагали суду выплачивать деньги Атамбаеву ежемесячно, отдавая 50 процентов от зарплаты. Однако суд посчитал, что они должны выплатить всю сумму единовременно.

Коалиция за демократию и гражданское общество перечислила Масловой и Айыпу 53 тысячи сомов для уплаты долга экс-президенту.

Международные правозащитные организации назвали иски президента Кыргызстана против СМИ «политически мотивированными». Они требовали от властей прекратить преследования независимых СМИ.

Иски Атамбаева против СМИ снизили позиции Кыргызстана в рейтинге свободы слова. По мнению правозащитников, правительство страны препятствует развитию демократии.