ЦИК досрочно прекратил депутатские полномочия Аиды Саляновой

Центризбирком досрочно прекратил полномочия депутата парламента от оппозиционной партии «Ата Мекен» Аиды Саляновой. Причиной стало решение суда, признавшего Салянову виновной в незаконной выдачи лицензии бывшему адвокату Максима Бакиева.

На заседании 3 марта члены Центральной избирательной комиссии приняли решение о лишении Саляновой депутатских полномочий.

Член Центризбиркома Гульнара Джурабаева выступила с особым мнением. По ее словам, ЦИК нарушил закон, лишив Салянову полномочий парламентария.

Салянова выступила перед депутатами с прощальной речью еще 21 февраля.

«У меня оставались законопроекты, которые еще не приняты, прошу вас в будущем поддержать их. Я была депутатом всего два года, но для меня это очень большой опыт, я благодарна каждому из вас», — сказала она.

Бишкекский горсуд 7 февраля оставил в силе решение предыдущей инстанции в отношении Саляновой. Ее приговорили к пяти годам тюрьмы с конфискацией имущества, но с отсрочкой до 2029 года, когда дочери Саляновой исполнится 14 лет.

Салянова заявила, что будет продолжать обжаловать решение в Верховном суде, а ее юристы неоднократно заявляли о допущенных на судебном процессе нарушениях.

Дело Аиды Саляновой

Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Саляновой в декабре 2016 году. Ее обвинили в «злоупотреблении должностными полномочиями» в бытность министром юстиции.

По версии гособвинения, Салянова «незаконно» продлила в 2010 году лицензию адвокату Алексею Елисееву, который защищал интересы Максима Бакиева, сына свергнутого президента Курманбека Бакиева.

Салянова считает, что эти обвинения носят «политический характер» — в 2016 году она выступила против поправок в Конституцию, которые лоббировал экс-президент Алмазбек Атамбаев.

Ленинский районный суд Бишкека признал её виновной в «злоупотреблении должностными полномочиями» в октябре 2017 года. Суд приговорил Салянову к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, исполнение наказания отложили до того, как дочери Саляновой исполнится 14 лет.

