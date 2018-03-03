GetContact: «Газик», «Дилер» и «Клиент Нургуля Мохнатый» — как записаны кыргызские депутаты и чиновники в телефонах своих знакомых

В феврале в Кыргызстане стало популярным приложение GetContact, которое собирает единую базу телефонных номеров с устройств всех своих пользователей. С помощью него можно узнать, кто вам звонит с незнакомого номера или как вы (или любой другой человек) записаны в чужих телефонных книгах. Как кыргызских депутатов и чиновников (нынешних и бывших) записали в своих телефонах их знакомые?

Kloop.kg не рекомендует устанавливать GetContact — это приложение делает ваши персональные данные уязвимыми. Если вы его все же установили то, лучше удалите себя из базы GetContact’а — в конце материала мы расскажем как.

Большинство депутатов парламента записаны в чужих телефонах по имени, часто с приставкой «деп» или «ЖК». Но есть и несколько интересных исключений.

Нургазы Нишанов до октября 2017 года был депутатом Жогорку Кенеша от партии «Республика — Ата-Журт». После этого он стал гендиректором госпредприятия «Кыргызтеплоэнерго».

В чьей-то телефонной книге он записан как «Газик».

Эмиль Токтошев — депутат парламента и зампредседателя партии «Ата Мекен».

Пользователи приложения записывали его и как «Эмиль Ак Кант», и как «Клиент По Турам». А для кого-то Эмиль Токтошев — «Эмиль Дилер».

Асель Кодуранова — депутат Жогорку Кенеша от СДПК. В ноябре 2017 года она стала вице-спикером парламента.

У своих знакомых она записана чаще всего по имени, хотя среди записей GetContact есть и «Аселя Жене Депутат» и непонятная «Kkassnata Ejeshka Kl». Зато у кого-то Кодуранова записана как «Друг». А у кого-то — как «Мама» (еще и с эмодзи-сердечком).

Жанар Акаев был журналистом издания «Азаттык», а после — пресс-секретарем экс-президента Алмазбека Атамбаева. В 2015 году он стал депутатом Жогорку Кенеша от СДПК, позже его исключили из партии.

Кроме как по имени, Акаева в контактах записали как «John Myrza», «Bza Bza», «Милита Акаев» и, наконец, «Пропуск Жанар».

Эльвира Сурабалдиева, бывший гендиректор авторынка «Кудайберген» и ныне депутат парламента от СДПК, в контактах своих знакомых записана чаще всего по имени, но у кого-то в телефонной книге она значится как «Биткойн».

Алмаз Сазбаков — замминистра экономики, большинство записей о нем в базе GetContact связаны с министерством, инвестициями и банками.

Но у кого-то Сазбаков записан как «Алмаз +ёма», а у кого-то — «Almaz Kyrgastan». Интереснее всего запись «Алмаз Байке Универ Жардам». «Жардам» по-кыргызски — «помощь».

Улан Дооталиев до июня 2017 года занимал пост замминистра юстиции Кыргызстана, а до этого работал на разных должностях в аппаратах правительства и президента.

В базе GetContact есть целых 47 записей о нем: «Tovarich. Maior», «Ulik Bro», «Улик Зам Минюст», «Улан Долоталиев Плательшик», «Улан Клиент Танхаус» и, наконец, «Клиент Нургуля 2 Мохнатый…».

Что это за приложение?

Приложение GetContact выпустила одноименная компания, которая была учреждена в ноябре 2017 года в Великобритании. В декабре GetContact стал одним из самых часто скачиваемых приложений в App Store.

Сами разработчики утверждают, что они создали приложение для того, чтобы люди могли узнавать имя звонящего им абонента, даже если он отсутствует среди записанных контактов.

Почему это приложение опасно?

GetContact запретили использовать в Казахстане, Азербайджане и Армении — из-за нарушения закона о защите персональных данных.

При установке приложения пользователь дает согласие на передачу своих данных третьим лицам. Как минимум телефонная книга пользователя GetContact’а «сливается» на сервер приложения — это и делает работу программы возможной.

На сайте разработчиков сообщается, что GetContact может «рассылать информационные сообщения по электронной почте и СМС, или связываться по телефону, или совершать маркетинговые активности».

То есть авторы приложения могут в будущем продать собранную базу данных телефонов — например, для рассылки рекламного спама.

Как GetContact портит людям жизнь

Через это приложение можно узнать, как другие люди записаны в телефонных книжках своих знакомых.

Азербайджанский сайт 1news опубликовал серию историй о том, как приложение разрушило отношения между людьми. Среди них есть рассказ женщины, которая работает гинекологом. Для удобства она записывала всех пациенток по названиям их болезней — например, «Нармина (гименопластика)».

Когда муж пациентки нашел в GetContact такую запись о своей жене, это стало причиной развода.

Это вообще законно?

Да. Фатима Якупбаева, директор юридической компании «Прецедент» поясняет, что, по закону Кыргызстана «Об информации персонального характера», это приложение — общедоступная база персональных данных, которые получены с «письменного» согласия пользователя.

Она уточняет, что скачивая GetContact, пользователь дает цифровое согласие на блокировку вызовов, идентификацию незнакомых номеров, но не на отображение своих данных.

«Пользователь может не понимать, что технически [работа приложения невозможна], если он не раскроет свои данные. Однако в пользовательском соглашении я не нашла таких положений. А в политике конфиденциальности указано, что они собирают информацию о том, как вы сохранены у других пользователей, скачавших приложение», — объясняет Якупбаева.

Она считает, что пользователям стоит более сознательно относиться к условиям пользовательских соглашений и политик конфиденциальности.

Я уже установил GetContact. Что делать?

Разработчики GetContact утверждают, что любой желающий может удалить данные о себе из базы приложения на сайте компании.

Для этого вам сначала нужно удалить свой аккаунт в самом приложении, а после пройти по этой ссылке и ввести свой номер телефона — в течение суток разработчики обещают удалить ваш номер из базы.