Ошская область: Бизнесмен вырубил рощу для строительства заправки

В селе Атамерек в Ошской области бизнесмен без разрешения властей вырубил почти 60 сорокалетних туй, чтобы на их месте построить заправку. Правоохранительные органы проводят проверку.

По словам местных жителей, деревья в селе Атамерек Ноокатского района Ошской области были вырублены в ночь с 1 на 2 марта.

Незаконно уничтожено было 57 многолетних хвойных деревьев – туй. По факту вырубки рощи правоохранительные органы начали проверку.

Пресс-секретарь УВД по Ошской области Жанна Сатарбаева сообщила Kloop.kg, что после проверки будет известно, какое наказание понесет бизнесмен.

«Факт был зафиксирован только вчера. Сейчас проводится проверка и соответствующая экспертиза, то есть уточняется, какие еще деревья были срублены. Все это эксперты должны оценить, вынести заключение, насколько причинен ущерб. Возможно, он получит уголовное наказание, а может и административное. Пока не закончится проверка, точно нельзя сказать», — сказала она.

По словам главы сельской управы Атамерек Совета Мурзакулова, бизнесмен сообщал на сессии депутатов местного кенеша о своих планах построить заправку на месте рощи. Депутаты выступили против вырубки деревьев.

«Уму непостижимо, как он мог пойти на такой шаг. [Бизнесмен] самовольно пригнал спецтехнику, снес все деревьев и вывез их в неизвестном направлении», — сказал Мурзакулов.

Мурзакулов утверждает, что земля, на которой были самовольно вырублены деревья, находится на балансе айыл окмоту.

По словам директора Государственного агентства окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалыка Рустамова, самовольная вырубка деревьев в Кыргызстане карается законом.

За каждое срубленное дерево диаметром до 30 сантиметров нарушителям закона придется заплатить штраф в 1200 сомов. Если диаметр превышает 30 сантиметров, то каждый сантиметр вырубленного дерева оценивается на сумму более 300 сомов.

Деревья в вырубленной роще были посажены в 1978 году, когда на месте села Атамарек находился совхоз «Россия».