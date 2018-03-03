Бишкек: Милиция задержала организаторов сети студий вебкам-моделей

Милиция начала расследование по факту организации сети студий, в которых работали вебкам-модели. Организаторов студии задержали и обвинили в вовлечении несовершеннолетней в работу «порнографического характера».

Пресс-служба ГУВД Бишкека сообщила о задержании двух организаторов студий и пятерых вебкам-моделей. В организации студии подозреваются 25-летний мужчина и 27-летняя женщина.

«Сотрудники милиции установили нескольких лиц, так называемых “сутенёров”, которые вовлекали несовершеннолетнюю в антиобщественную деятельность, а именно в порноиндустрию», — говорится в сообщении ГУВД.

По информации правоохранительных органов, среди сотрудниц студии, занимавшихся «эротическим онлайн видеочатом», была несовершеннолетняя девушка.

Следствие установило, что несовершеннолетнюю девушку обманным путем уговорили работать в студии в январе 2017 года.

УВД Первомайского района возбудило уголовное дело по статье «Вовлечение заведомо несовершеннолетнего в действия, связанные с изготовлением материалов или предметов порнографического характера».

Эксперты заключили, что в видеоматериалах с участием вебкам-моделей есть порнографические сцены.

По словам юриста компании «Прецедент» Жибек Кенжебековой, так как само действие «погнографического характера» происходит в прямом эфире, организаторов и моделей не могут привлечь к ответственности за изготовление порнографии.

«Статьи такой нет, но вот за привлечение на такую работу несовершеннолетних могут [привлечь к ответственности]», — сказала она.

По решению Первомайского райсуда подозреваемые в организации сети студий вебкам-моделей водворены в СИЗО-1 на два месяца. Пять сотрудниц студий, задержанных милицией, отпустили после выяснения их личностей и дачи показаний.

За вовлечение несовершеннолетних в работу в вебкам-студии задержанные могут получить от пяти до восьми лет тюрьмы. Если будет доказан факт применения насилия или угроз в отношении несовершеннолетней, то до 10 лет.

В мессенджере Telegram был создан канал, участники которого выкладывали фотографии девушек, работающих вебкам-моделями и предположительно являющихся кыргызстанками.

Участники канала оскорбляли девушек и призывали наказать их за «аморальное поведение».

Вебкам-моделинг — бизнес, построенный на общении модели и клиента в приватном онлайн видеочате.

В вебкам-бизнесе работают как женщины, так и мужчины. Работа модели разделяется на две основных категории.

В одной модель просто флиртует и общается с клиентами, но не раздевается, во второй нет никаких ограничений.