Абасканов снят с должности главы госкомитета связи

Президент Сооронбай Жээнбеков снял Нурбека Абасканова с должности председателя Госкомитета информационных технологий и связи. Ранее, 2 марта, письмо с просьбой уволить Абасканова президенту направил премьер-министр Сапар Исаков.

По информации аппарата президента, Нурбека Абасканова сняли с должности председателя госкомитета связи на основании представления Сапара Исакова.

Письмо с просьбой уволить Абасканова Исаков направил президенту 2 марта. Ранее, 1 марта, премьер-министр поручил провести служебное расследование в отношении главы госкомитета связи.

«Проверка проводится по факту того, что лицензионная комиссия госагентства связи (ГАС) выдала лицензию фирме, среди учредителей которой числится Нурбек Абасканов. ГАС подчиняется непосредственно госкомитету информационных технологий», — сообщили в правительстве.

В феврале 2018 года компания «АйСи Бест», предоставляющая услуги электрической связи, получила бессрочную лицензию. По базе данных минюста, компанией владеют Нурбек Абасканов и Валерий Адейкин.

В госкомитете связи утверждают, что лицензия была выдана законно, так как Абасканов заведомо предоставил документы о том, что передал свою долю компании другому учредителю.

Абасканов возглавил госкомитет связи в 2017 году. До этого он был заместителем председателя правления в «Национальной энергетической холдинговой компании», а с 2013 по 2015 работал гендиректором «Кыргызтелекома».