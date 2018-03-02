Депутат заявила о коррупции при выдаче суйунчу. ГРС потребовал доказать это фактами

Депутат СДПК Аида Касымалиева заявила о вымогательствах при выдаче суйунчу — по её словам, она получила жалобы на коррупции от граждан. Государственная регистрационная служба (ГРС) потребовала доказать это.

Касымалиева заявила о коррупции при выдаче пособия 1 марта, на заседании парламента — позже она пояснила журналисту Kloop.kg, что получила жалобы от граждан о том, что с них вымогают по 500 сомов на оформление суйунчу.

«Они также жалуются на то, что им приходится бегать с документами между ГРС и минтруда и соцразвития, потому что электронный формат обмена данными между ведомствами не работает», — сказала Касымалиева.

Пресс-секретарь ГРС Мелис Эржигитов сказал журналисту Kloop.kg, что в службе есть платные услуги — например, выдача свидетельств о рождении стоит 100 сомов. Однако он не знает, о каком вымогательстве в 500 сомов идет речь.

«Что касается 500 сомов, которые якобы требуют за оформление суйунчу, то пусть приводят доказательства и факты. Мы будем разбираться», — сказал пресс-секретарь.

Эржигитов опроверг слова Касымалиевой и сказал, что обмен данными между ГРС и минтруда и соцразвития работает в штатном режиме. По его словам, в феврале ГРС зарегистрировала и передала минтруда 3,8 тысячи заявлений на получение суйунчу.

Однако пресс-секретарь минтруда Кымбат Кадыралиева сказала журналисту Kloop.kg, что им поступило чуть более тысячи заявлений от ГРС на получение суйунчу в феврале.

«ГРС начала передавать нам заявки с 5 февраля. По этим заявкам еще не было выплат. Граждане, которые обратились за получением суйунчу в феврале, в любом случае получат деньги. Деньги перечислят на банковский счет», — сообщила Кадыралиева.

Она добавила, что 327 граждан, обратившиеся за суйунчу с 1 января по 5 февраля, уже получили пособия.

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