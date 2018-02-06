Загсы начали принимать заявки на выплату «суйунчу»

Государственная регистрационная служба и минтруда запустили пилотный проект по выдаче единовременного пособия «балага суйунчу». Теперь документы на получение «суйунчу» можно сдать в загсы, которые затем будут отсылаться в минтруда.

Запуск проекта по выдаче «суйунчу» начнется в тестовом режиме с 5 февраля по 30 апреля. Замдиректора департамента регистрации населения при ГРС Дария Райымкулова сказала журналисту Kloop.kg, что ГРС будет регистрировать заявления граждан на получение «суйунчу» через загсы.

«Регистрация заявлений на получение пособия раньше не входила в обязанности сотрудников загса. Теперь они начали регистрировать заявления граждан согласно проекту распоряжению правительства», — пояснила она.

Она добавила, что если подобный подход оправдается, то правительство закрепит регистрацию заявлений на получение «суйунчу» за загсами.

Согласно новым правилам, загсы будут отправлять документы на получение «суйунчу» в минтруда в электронном виде. Прием документов в загсе будет бесплатным.

Пресс-секретарь премьер-министра Урмат Кабылова в разговоре с журналистом Kloop.kg сказала, что совместный пилотный проект ГРС и минтруда входит в государственную систему обмена информацией «Тундук», которая была недавно разработана.

«С помощью системы «Тундук» планируется обеспечить обмен данными между государственными ведомствами. Через пилотный проект ГРС и минсоцразвития мы протестируем эту систему», — сказала Кабылова.

Закон о выплате единовременного пособия за рождение ребенка «балага суйунчу» вступил в силу 1 января.

Размер пособия по Кыргызстану составляет 4 тысячи сомов, исключение делается для жителей высокогорных районов — там родители новорожденных получат в среднем 6 тысяч сомов.

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