Правительство пообещало упростить процесс выдачи суйунчу

Премьер-министр Сапар Исаков поручил упростить механизм выдачи пособия по случаю рождения ребенка — суйунчу — до середины февраля.

Глава правительства заявил на встрече с председателем Государственной регистрационной службы (ГРС) Дастаном Догоевым, что граждане вынуждены «бегать по инстанциям», чтобы получить пособие по рождению ребенка.

«Они вынуждены сначала получать свидетельство о рождении, а потом вместе со свидетельством о рождении и с другими документами подавать документы в органы социальной поддержки. Механизм надо упростить», — сказал он.

Догоев сказал, что ГРС разрабатывает систему электронного обмена с Министерством социального развития, чтобы ускорить выдачу суйунчу.

По его словам, ЗАГСы сразу после выдачи свидетельства о рождении будут отправлять информацию о ребенке и его родителях в минсоцразвития.

Догоев сказал, что теперь гражданам не нужно будет обращаться в органы социального развития для получения денег.

«Всю текущую информацию об этапах рассмотрения заявления на получение суйунчу гражданам страны будут направлять в виде СМС-сообщений», — говорится в сообщении правительства.

В правительстве сообщили, что граждане, которые обратились за получением суйунчу в январе, получат пособие в середине февраля. Глава правительства поручил упростить механизм выдачи пособия к середине февраля.

Закон о выплате пособия по случаю рождения ребенка — суйунчу — вступил в силу 1 января. Размер единовременного пособия составляет 4 тысячи сомов, в некоторых горных районах — 6 тысяч.

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