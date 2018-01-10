Парламент одобрил четвертого вице-премьера в правительство Исакова

Депутаты парламента одобрили кандидатуру Санжара Муканбетова на пост вице-премьер-министра — он будет отвечать за экономический блок.

Муканбетова избрали вице-премьер-министром 10 января на заседании парламента — за него проголосовали 98 из 120 депутатов.

Новый чиновник в правительстве Сапара Исакова будет отвечать за экономический блок — до него за это направление отвечал Толкунбек Абдыгулов, вновь занявший пост главы Национального банка.

Назначение четвертого по счету вице-премьер-министра вызвало сомнение со стороны отдельных депутатов парламента — они засомневались, что Сапару Исакову необходимо столько заместителей.

«С осени мы только и делаем, что выбираем вице-премьеров. Не то, что у народа, у нас уже голова кругом идет», — возмутился депутат СДПК Рыскелди Момбеков.

Депутат Дастан Бекешев заявил, что обязанности вице-премьер-министров могут выполнять сами министры, и двух или трех заместителей раньше было достаточно.

«Как живут другие страны? Все полномочия вице-премьера — давать поручения. Например, мы пишем письмо, он отправляет его в министерство, они отвечают, отправляют ему ответ, который он пересылает нам», — сказал Бекешев.

Однако первый вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев возразил на комментарии депутатов — по его словам, у правительства много работы, которая «начинается в 8:30, а заканчивается в 12 ночи».

«Когда я был депутатом, тоже так думал. Думал, что четыре вице-премьера это много. […] Очень много работы, и четвертый вице-премьер нам нужен», — сказал Шадиев.

Муканбетов — вице-премьер из госфиннадзора

Санжар Муканбетов пришел на пост вице-премьера с должности главы Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком, на которой работал с 2014 года.

Он начал карьеру в госорганах с 1996 года, став ведущим специалистом в Фонде по управлению госимуществом. Через два года он уже работал главным специалистом в Госагентстве по иностранным инвестициям.

В 2001 году Муканбетов занял должность начальника Управления программы государственных инвестиций Министерства финансов. Через год он перешел работать в Министерство экономики, став директором департамента инвестиционной политики.

В 2007 году Муканбетова назначили замминистра экономики. Проработав на этой должности три года, Муканбетов стал членом совета директоров Агентства по защите депозитов. В 2012 году его вновь назначили на должность замминистра экономики.

По теме:

Фото: Пресс-служба парламента.