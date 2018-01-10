Делегация КНДР приедет на Олимпиаду в южнокорейский Пхёнчхан

Власти КНДР решили отправить на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхан большую делегацию. В феврале в Южную Корею приедут северокорейские спортсмены, чиновники и журналисты.

В приграничном Пханмунджоме состоялись переговоры между КНДР и Южной Кореей. По их итогам было решено отправить сборную Северной Кореи на Игры в Пхёнчхан.

В делегацию помимо спортсменов также войдут члены Национального олимпийского комитета, журналисты и даже болельщики.

Южнокорейские власти с энтузиазмом приняли известие о том, что соседи готовы приехать на Олимпийские игры и предложили впервые с 2006 года пройти на церемонии открытия с общим флагом Корейского полуострова.

Международный олимпийский комитет также готов пойти навстречу Северной Корее и дать спортсменам из КНДР дополнительное время на получение лицензии для участия в Играх.

Пока только два северокорейских атлета получили право представить страну на Олимпиаде в Пхёнчхане — фигуристы Тхэ Ок Ем и Чу Сик Ким.

Кроме них в состав делегации войдет сборная по тхэквондо. Спортсмены выступят в Южной Корее с показательной программой.

О том, что КНДР планирует принять участие в Олимпиаде, стало известно из новогоднего обращения главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Он заявил, что это станет прекрасным подарком для народов двух стран.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 9-го по 28 февраля 2018 года в городе Пхёнчхан (Южная Корея).



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