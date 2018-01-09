Водите автомобиль или живете в частном доме? Смог в Бишкеке из-за вас (так говорят чиновники)

Бишкекчане стали чаще жаловаться в соцсетях на смог над городом, что вызвало реакцию со стороны правительства. Чиновники стали называть разные причины образования смога, основная среди которых — массовое отопление углём в частных домах.

Первые фотографии смога над Бишкеком стали чаще публиковать в кыргызском сегменте соцсетей в начале января. Эти жалобы вызвали реакцию правительства — премьер-министр Сапар Исаков поручил Национальному энергохолдингу снизить выбросы золы и твердых частиц из ТЭЦ.

Однако Нацэнергохолдинг и представители ТЭЦ заявили, что станция соблюдает нормы — после модернизации на ней установили два новых блока с системой очистки выбросов от вредных веществ.

«ТЭЦ не приносит вреда экологии и здоровью горожан — это научно доказано. Тем более, ТЭЦ Бишкека эксплуатируется с 1962 года, и до этого никаких замечаний не было, и, надеюсь, не будет», — сказал в интервью КТРК главный инженер Нургазы Курманбеков.

Бишкекская ТЭЦ зимой 2016 года. Фото: Виталий Белошапкин / ЛИВЕНЬ.Living Asia

Энергохолдинг: Частный сектор загрязняет больше всех

Сам Национальный энергохолдинг видит проблему смога над городом в бишкекчанах, проживающих в частных домах — они, по мнению компании, массово сжигают уголь для отопления своих домов, что влияет на состояние окружающей среды.

«Всем известны масштабы расширения Бишкека, какое количество новостроек существует, и влияние новостроек на атмосферный воздух пока никак не мониторится», — сказали в компании.

Мэрия Бишкека придерживается позиции энергохолдинга — представитель Бишкекглавархитектуры Жыргал Асаналиев сказал в интервью Kloop.kg, что хаотическая застройка в частном секторе плохо влияет на окружающую среду.

«У нас в разные сезоны меняются ветры, но главная проблема в том, что на пути свежего воздуха были хаотично построены частные дома, которые зимой топятся углём. В итоге вместо свежего воздуха, в город дует дым от этих домов», — говорит он.

Асаналиев считает, что возможное решение экологической проблемы в Бишкеке — это переход на электрическое отопление в частных домах. Он говорит, что пока еще в Кыргызстане не проводилось исследования о вреде окружающей среде со стороны частного сектора.

Опрошенные Kloop.kg жители частных домов в пределах Бишкека признают, что отапливают свои дома углем, но, по их словам, альтернатив ему в таком ценовом диапазоне нет — утеплять дом с помощью электроэнергии или газа стоит дорого.

«Обычно в зимние вечера напряжение в сети резко падает, что мы даже не можем нормально пользоваться кухонной плитой, что уж говорить об отоплении всего дома», — сказал бишкекчанин.

По словам опрошенных, за электрическое отопление приходится платить более 4000 сомов в месяц — на эти же деньги можно купить тонну угля и отапливать дом полтора месяца.

Смог над частным сектором в Бишкеке зимой 2016 года. Фото: Виталий Белошапкин / ЛИВЕНЬ.Living Asia

Кыргызгидромет — много загрязнения от автомобилей

Государственное агентство гидрометеорологии называет причиной загрязнения воздуха в Бишкеке большой количество автомобилей — их в 10 раз больше нормы: 500 тысяч вместо 50 тысяч.

Согласно исследованию, за последние месяцы концентрация вредных веществ в воздухе превышает норму в 2-3 раза — диоксида азота в 2,2 раза, а формальдегида в 3,6 раза. «В центральной части города загрязнение воздуха выше средних показателей», — говорится в сообщении агентства.

Мэрия Бишкека пообещала в этом году закупить работающие на газе автобусы, чтобы снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. А госэкотехинспекция предлагает вернуть обязательный техосмотр, чтобы снизить выбросы.

Дорожный активист Айбек Баратов сказал в интервью журналисту Kloop.kg, что в экологической ситуации виновато «невежество горожан», которые не понимают, какой вред окружающей среде наносит их автомобиль.

По его словам, правительство должно поддержать переход машин на газовое топливо и продвигать велокультуру в Бишкеке. «Надо также повысить налоги на старые машины и машины с большим объемом двигателя», — считает Баратов.

Водители удаляют систему очистки

Бишкекчанин Станислав Кобцев, который занимался продажей автомобилей, считает, что причина загрязнения воздуха в Бишкеке — в большом количестве старых автомобилей.