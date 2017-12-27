Уровень загрязнения воздуха в Бишкеке превышен в 2-3 раза — Кыргызгидромет

Агентство по гидрометеорологии установило, что в последние месяцы в Бишкеке в 2-3 раза превышена концентрация вредных веществ в воздухе. Такую ситуацию специалисты связывают с большим количеством машин в городе — автомобилей в 10 раз больше нормы.

Кыргызгидромет сообщил в ответе на запрос депутата Дастана Бекешева, что концентрация вредных веществ в воздухе превышает норму в несколько раз.

В частности, содержание диоксида азота превышает норму в 2,2 раза, а формальдегида в 3,6 раза.

«В центральной части города загрязнение воздуха выше средних показателей по городу», — говорится в сообщении агентства.

В агентстве сообщили, что из-за отсутствия газоанализаторов и выхода из строя имеющегося оборудования в городе с 2000-х годов не ведется наблюдения концентрации оксидов углерода.

Специалисты называют причиной повышения уровня вредных веществ в воздухе с большим количеством автомобилей. По данным агентства, Бишкек рассчитан на 40-45 тысяч автомобилей, но сейчас в столице больше 500 тысяч машин.

Агентство сообщило, что ежедневно на улицы Бишкека выходит 80 троллейбусов, 250 автобусов и около 3 000 микроавтобусов.

«При этом у нас отсутствует какой-либо нормативный акт, согласно которому контролировался бы уровень загрязнения атмосферы выхлопными газами», — говорится в сообщении.

Высокое содержание диоксида азота вызывает болезни дыхательных путей, а отравление формальдегидом может привести к аллергии, злокачественным опухолям и лейкемии.

Госэкотехинспекция предлагает вернуть норму обязательного технического осмотра для автомобилей, чтобы не допускать использования машин, выделяющих большое количество выхлопных газов.

По теме: