Бишкек: Милиция изучит видео с парнем, стоящим на едущей машине

Патрульная милиция изучает видео, в котором парень стоит на багажнике машины, движущейся по улице Курманжан Датки. Ему может грозить штраф от трех до пяти тысяч сомов за «автохулиганство».

Видео было опубликовано в соцсетях 27 декабря. Очевидцы засняли парня, стоящего на багажнике едущего «Мерседеса». По их словам, это произошло на улице Курманжан Датки (бывшая Алматинская).

Текелер Текелер Publicerat av Бои компроматов den 26 december 2017

На записи также видно, как из окон машины вылезали другие пассажиры.

В пресс-службе Главного управления по обеспечению дорожной безопасности (ГУОБДД) сообщили, что ведется проверка.

«Если факт подтвердится, то нарушители будут привлечены к ответственности», — сказали в пресс-службе.

Действия парня могут попасть под статью «Автохулиганство» Кодекса об административной ответственности. Наказание за такое нарушение — штраф от трех до пяти тысяч сомов.