Родственники погибшего Гапарова обжаловали оправдательный приговор для сотрудников ГКНБ

Сын погибшего главы аппарата КГМА Абдикарима Гапарова назвал оправдательный приговор сотрудникам Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) «необоснованным». Гапаров скончался в феврале 2016 года во время задержания сотрудниками антикоррупционной службы ГКНБ.

Сын погибшего Адыл Гапаров сообщил изданию 24.kg, что приговор обжаловали в Бишкекский горсуд 22 декабря.

«Мы не согласны с приговором сотрудникам антикоррупционной службы ГКНБ. Считаем, что он необоснован. Пока дата рассмотрения дела в горсуде неизвестна», — сказал он.

Октябрьский райсуд Бишкека 13 декабря оправдал трех сотрудников антикоррупционной службы ГКНБ, обвиняемых в смерти Гапарова.

Судья посчитала, что в действиях сотрудников ГКНБ не было состава преступления. В приговоре говорится, что к смерти Гапарова привело «трагическое стечение обстоятельств», а у подсудимых «отсутствовал преступный мотив».

Глава аппарата Кыргызской государственной медакадемии Абдикарим Гапаров скончался от сердечного приступа в феврале 2016 года во время задержания сотрудниками антикоррупционной службы ГКНБ.

Причиной задержания руководителя аппарата стала жалоба со стороны мужчины о том, что Гапаров требовал у него 30 тысяч сомов в качестве «отката» за предоставление места под павильон на территории КГМА.

По информации силовиков, Гапарова задержали во время получения взятки в размере 30 тысяч сомов. Однако во время ареста ему стало плохо и он потерял сознание.

Ему вызвали скорую помощь, но мужчина скончался, несмотря на принятые меры. В ГКНБ предположили, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Родственники погибшего заявляли, что Гапаров скончался, потому что сотрудники ГКНБ не оказали ему помощь. Представители КГМА заявляли, что на теле Гапарова были синяки.

Сторона обвинения просила для подсудимых по три года лишения свободы за злоупотребление должностным положением и халатность.

Гапаров возглавлял аппарат КГМА чуть больше шести лет, с января 2009 года.

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