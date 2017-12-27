МИД России: Одной военной базы в Кыргызстане достаточно

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что для «купирования угрозы извне» в Кыргызстане достаточно одной российской военной базы. В октябре экс-президент Алмазбек Атамбаев предлагал открыть еще одну российскую базу на юге страны.

Карасин заявил, что Кыргызстан является союзником России по ОДКБ и ЕАЭС, а также «близкой страной», поэтому к инициативам кыргызского руководства, в том числе и к предложению об открытии новой базы, российские власти «относятся внимательно».

«Но на этом этапе, как мы считаем, нашей военной базы в Канте вполне достаточно для того, чтобы купировать угрозы, которые могут исходить извне», — сказал он.

В октябре этого года Алмазбек Атамбаев, который на тот момент был президентом Кыргызстана, заявил, что нужно открыть еще одну российскую базу на юге страны для того, чтобы «полностью обеспечить безопасность».

Также глава правительства Сапар Исаков сообщил, что страны обсуждают такую возможность.

До этого, 1 декабря 2016 года Атамбаев заявил, что российская база может быть закрыта после окончания срока договора в 2032 году, потому что «Кыргызстан должен надеяться только на свои вооруженные силы».

В январе 2017 года президент России Владимир Путин во время встречи с Атамбаевым сказал, что если вооруженные силы Кыргызстана будут укреплены в полной мере, то российские военные могут покинуть базу «в этот же день».

Российская объединенная военная база находится на территории Кыргызстана с 2003 года. В нее входят аэродром в Канте, военно-морская база на Иссык-Куле, сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу и связной узел в поселке Чалдовар.

В 2012 году власти двух стран подписали соглашение о нахождении базы на территории Кыргызстана до 2032 года.

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