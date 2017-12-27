Из-за снегопада 10 районов в Чуйской и Таласской областях остались без света

Компания «Северэлектро» сообщила, что причиной отключения электроэнергии в 10 районах Чуйской и Таласской областей стали обильный снегопад и ветер. Над устранением последствий стихии работают 128 выездных бригад.

Пресс-служба «Северэлектро» сообщила, что в некоторых местах из-за тяжести снега ветки упали на провода и оборвали их.

В Чуйской области без света остались Токмок, Чуйский, Ысык-Атинский, Аламудунский, Сокулукский, Жайылский, Московский и Панфиловский районы; в Таласской области — Манасский и Кара-Бууринский районы.

Над устранением последствий снегопада работают 128 выездных бригад электромонтеров. К работе привлекли всю имеющуюся спецтехнику.

На отдельных участках схлестнулись провода линий электропередач, а также повредились изоляторы и другое электрооборудование.