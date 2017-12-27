В Джалал-Абаде построят первый подземный переход

Строительство подземного перехода начнется весной 2018 года. На строительство объекта из областного фонда выделили почти 20 млн сомов.

Пресс-секретарь мэрии Джалал-Абада Жалил Сапаров в интервью журналисту Kloop.kg сообщил, что строительство подземного перехода планируется начать в марте 2018 года. Областной фонд выделил 19,5 млн сомов на строительство объекта.

«Подземку построят на пересечении улиц Нагимы Айтматовой и Ленина, которые находятся в центре города. Это позволит уменьшить пробки на главных дорогах», — сказал Сапаров.

Он добавил, что инициативу мэрии о строительстве подземного перехода одобрили депутаты Джалал-Абадского горкенеша.

Переход построят на глубине 3 метров, его длина составит 31 метр, а ширина 6 метров.

В 2014 году в Джалал-Абаде построили первый надземный переход. Его тоже возвели для уменьшения пробок на улицах. Его строительство обошлось городу в 6 млн сомов.

Фото иллюстративное.