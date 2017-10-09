Российская военная база существует в Кыргызстане с начала нулевых. Основные ее силы размещены в небольшом городке Кант, неподалеку от Бишкека — это штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. В состав объединенной военной базы России также входит испытательный полигон на Иссык-Куле — в высокогорном озере российские моряки тестируют подводные торпеды.

Оригинал материала размещен на сайте «Настоящее Время». Автор статьи — Жибек Бегалиева.

Но, по мнению властей Кыргызстана, уже существующих военных объектов недостаточно для того, чтобы полностью обеспечить безопасность в стране. Как полагает президент Алмазбек Атамбаев, необходимо открыть еще одну российскую базу на юге. Переговоры об этом уже идут.

Это подтвердил и глава правительства Сапар Исаков.

«На уровне соответствующих министерств проводились консультации по этому вопросу. Кыргызская Республика считает, что для обеспечения безопасности не только в стране, но и в регионе в целом необходимо на юге размещать военную базу. Но пока у нас нет окончательного решения с обеих сторон. Еще ведутся переговоры по этому поводу», — сказал Исаков.

Иностранный военный контингент видится главе страны на границе с Таджикистаном, который, в свою очередь, соседствует с Афганистаном на юге. Именно там изначально предлагал разместить российскую авиабазу кыргызский генерал Феликс Кулов.

В 2003 году, когда в Кант прилетели первые российские штурмовики, бывший министр национальной безопасности сидел в тюрьме за свои оппозиционные взгляды. Из-за решетки Кулов писал статьи – пытался добиться того, чтобы базу открывали именно на юге.

«Такая угроза реально есть. Афганистан, Сирия из которых выдавливают экстремистов. Теперь они обратят взор на Центральную Азию», – уверял экс-премьер-министр, экс-министр национальной безопасности Кыргызстана Феликс Кулов.

На собственные силы, по словам генерала, рассчитывать не приходится — в бюджете на такие расходы по безопасности денег нет.

«Это прежде всего нужно нам, но мы не сможем создать военный объект. У нас нет ни сил, ни возможностей. Тем более бюджет утверждать — это сложный вопрос. Мы не можем себе потому, что ситуация с каждым месяцем становится все напряженнее», — говорил Кулов.

С Феликсом Куловым не согласен бывший генеральный прокурор Кыргызстана Кубатбек Байболов. Кадровый офицер советского КГБ считает размещение еще одной российской базы политическим проектом.

«Ну нам зачем? Нашим чиновникам зачем? Утверждение о том, что дополнительная база обеспечит нашу страну защитой – не совсем верное. У каждой военной базы, у российской, в том числе, есть свои задачи, не совсем соприкасающиеся с нашей безопасностью», — сказал Байболов.

Поэтому в первую очередь Байболов советует укреплять собственную армию.

«Ну, в любом случае надо рассчитывать на собственные силы. Думать о том, что будет с южной стороны вторжение каких-то массированных сил, это маловероятно, скажем, невероятная вещь. Отдельные группировки, террористические банды – это возможно. Но с этими ограниченными противниками мы должны научиться справляться сами», — сказал Байболов.

Кенешбек Дуйшебаев около двух лет руководил государственной службой национальной безопасности. Известный в Кыргызстане силовик уверен, что российская авиабаза в Канте полностью справляется с задачами, поставленными перед ней Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Именно в рамках этой структуры и существует военный аэродром.

«Если вторая база будет открываться на юге, я не знаю какая в этом необходимость. Потому что база кантская современная, там новейшая авиатехника. Кыргызстан – страна небольшая, поэтому для подлета этой технике необходимо всего 15-20 минут. И мне кажется, эта авиабаза спокойно разобралась бы с любой угрозой, которая была бы на нашей территории«, – считает экс-глава государственной службы национальной безопасности Кенешбек Дуйшебаев.

По мнению Дуйшебаева, ни ОДКБ, ни кыргызская сторона так и не привели убедительных доводов для размещения еще одной военной базы России в Кыргызстане.

Фото: ИТАР-ТАСС

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