Суд оправдал сотрудников ГКНБ, обвиняемых в смерти Гапарова

Октябрьский райсуд Бишкека оправдал сотрудников антикоррупционной службы ГКНБ, обвиняемых в смерти руководителя аппарата Кыргызской государственной медицинской академии Абдикарима Гапарова. Родственники Гапарова обжалуют приговор.

Судья Кымбат Архарова вынесла оправдательный приговор для трех сотрудников ГКНБ — старшего следователя Замирбека Суваналиева и двух оперуполномоченных Алмаза Мусаева и Чынгыза Айманбаева.

Суваналиева обвиняли в злоупотреблении должностным положением, а Мусаева и Айманбаева в халатности.

Судья посчитала, что в действиях сотрудников ГКНБ не было состава преступления.

«Экспертные показания в суде подтвердили, что смерть Гапарова наступила от сердечного приступа. Любые события могли вызвать эмоциональный стресс. Действия сотрудников ГКНБ не могли вызвать сердечный приступ», — зачитала приговор судья.

В приговоре утверждается, что к смерти Гапарова привело «трагическое стечение обстоятельств», а у подсудимых «отсутствовал преступный мотив».

Прокуратура просила для обвиняемых три года лишения свободы. Родственники погибшего заявили, что обжалуют приговор — сын Гапарова Адыл сказал, что судью подкупили и запугали.

«Тут были явные факты их вины. Мы основывались на первоначальных показаниях оперативных сотрудников. Как она могла их оправдать? Мы обжалуем приговор в ближайшее время», — сказал сын погибшего.

Абдикарим Гапаров, руководитель аппарата медицинской академии (КГМА), скончался 25 февраля 2016 года от сердечного приступа во время задержания сотрудниками антикоррупционной службы.

По информации ГКНБ, Гапарова задержали во время получения взятки в размере 30 тысяч сомов, но во время ареста ему стало плохо и он потерял сознание.

Ему вызвали скорую помощь, но мужчина скончался, несмотря на принятые меры. В ГКНБ предположили, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Причиной задержания руководителя аппарата стала жалоба со стороны мужчины, который утверждал о вымогательстве со стороны Гапарова. Жаловавшийся гражданин заявлял, что Гапаров требовал у него 30 тысяч сомов в качестве «отката» за предоставление места под павильон на территории КГМА.

Гапаров возглавлял аппарат КГМА чуть больше шести лет, с января 2009 года.

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