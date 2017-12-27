Верховный суд оставил в силе решение о закрытии телеканала «Сентябрь»

Причиной закрытия телеканала «Сентябрь» стала трансляция «экстремистского» материала. Телеканал связан с осужденным за коррупцию оппозиционером Омурбеком Текебаевым.

Верховный суд 27 декабря оставил в силе решение Первомайского райсуда о закрытия телеканала «Сентябрь».

Основательница телеканала Кайыргуль Урумканова считает, что судебные процессы прошли с нарушениями. По ее словам, сторона обвинения не доказала их вину и проигнорировала доказательства защиты.

«В августе нам дали возможность обжаловать решение в Верховном суде в течение трех месяцев. Мы ждали смены руководства в стране для подачи жалобы, но ничего не получилось», — сказала она.

По ее мнению, при наличии «экстремистского» материала телеканалу должны были дать предупреждение и удалить материал, а не закрывать его.

Закрытие телеканала

Первомайский районный суд Бишкека в августе вынес решение о закрытии телеканала «Сентябрь» из-за «экстремистских материалов».

Иск против телеканала подала Генеральная прокуратура — претензии были связаны с тем, что «Сентябрь» показал речь бывшего главы Ошского УВД Абдылды Капарова, который призывал к «разжиганию межнациональной вражды».

Во время разговора с журналистами в передаче «Негизги тема» Капаров говорил о праздновании 90-летия средней школы в Араванском районе Ошской области в 2014 году, где был поднят флаг Узбекистана, а также играл государственный гимн соседней страны, а присутствующие на церемонии люди приложили руки к сердцу.

Капаров в эфире заявил, что подобное поведение «недопустимо в Кыргызстане», приведя в пример события в 1990 году на юге Кыргызстана.

Капарова приговорили 21 июня 2017 года к 4 годам лишения свободы за «публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя».

Через неделю после закрытия телеканал «Сентябрь» продолжил работу в интернете под новым названием «Жалбырак ТВ».

Омбудсмен Кубат Оторбаев после приговора заявил, что суд вынес «чрезмерно суровое» решение по телеканалу. По его мнению, власти могли просто вынести предостережение телеканалу.

«Сентябрь» и Омурбек Текебаев

Телеканал «Сентябрь» вещал в Кыргызстане полтора года. С 1 апреля 2016 года телеканал начал вещать в Бишкеке и Чуйской области, в течение нескольких месяцев транслировался уже по всей стране.

Телеканал связан с оппозиционером Омурбеком Текебаевым, который был одним из главных критиков экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Текебаева признали виновным в получении взятки в 1 млн долларов за предоставление доступа к управлению мобильным оператором «Мегаком» российскому бизнесмену Леониду Маевскому.

Политика приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Судья применил к нему амнистию и он проведет в тюрьме всего 4,5 года.

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