Верховный суд оставил в силе решение о закрытии телеканала «Сентябрь»

Причиной закрытия телеканала «Сентябрь» стала трансляция «экстремистского» материала. Телеканал связан с осужденным за коррупцию оппозиционером Омурбеком Текебаевым.
Верховный суд 27 декабря оставил в силе решение Первомайского райсуда о закрытия телеканала «Сентябрь».
Основательница телеканала Кайыргуль Урумканова считает, что судебные процессы прошли с нарушениями. По ее словам, сторона обвинения не доказала их вину и проигнорировала доказательства защиты.
«В августе нам дали возможность обжаловать решение в Верховном суде в течение трех месяцев. Мы ждали смены руководства в стране для подачи жалобы, но ничего не получилось», — сказала она.
По ее мнению, при наличии «экстремистского» материала телеканалу должны были дать предупреждение и удалить материал, а не закрывать его.
Закрытие телеканала
Первомайский районный суд Бишкека в августе вынес решение о закрытии телеканала «Сентябрь» из-за «экстремистских материалов».
Иск против телеканала подала Генеральная прокуратура — претензии были связаны с тем, что «Сентябрь» показал речь бывшего главы Ошского УВД Абдылды Капарова, который призывал к «разжиганию межнациональной вражды».
Во время разговора с журналистами в передаче «Негизги тема» Капаров говорил о праздновании 90-летия средней школы в Араванском районе Ошской области в 2014 году, где был поднят флаг Узбекистана, а также играл государственный гимн соседней страны, а присутствующие на церемонии люди приложили руки к сердцу.
Капаров в эфире заявил, что подобное поведение «недопустимо в Кыргызстане», приведя в пример события в 1990 году на юге Кыргызстана.
Капарова приговорили 21 июня 2017 года к 4 годам лишения свободы за «публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя».
Через неделю после закрытия телеканал «Сентябрь» продолжил работу в интернете под новым названием «Жалбырак ТВ».
Омбудсмен Кубат Оторбаев после приговора заявил, что суд вынес «чрезмерно суровое» решение по телеканалу. По его мнению, власти могли просто вынести предостережение телеканалу.
«Сентябрь» и Омурбек Текебаев
Телеканал «Сентябрь» вещал в Кыргызстане полтора года. С 1 апреля 2016 года телеканал начал вещать в Бишкеке и Чуйской области, в течение нескольких месяцев транслировался уже по всей стране.
Телеканал связан с оппозиционером Омурбеком Текебаевым, который был одним из главных критиков экс-президента Алмазбека Атамбаева.
Текебаева признали виновным в получении взятки в 1 млн долларов за предоставление доступа к управлению мобильным оператором «Мегаком» российскому бизнесмену Леониду Маевскому.
Политика приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Судья применил к нему амнистию и он проведет в тюрьме всего 4,5 года.
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