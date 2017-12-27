Год посадок. Кого из политиков осудили в 2017 году?

Первомайский райсуд Бишкека приговорил в августе лидера оппозиционной фракции «Ата-Мекен» Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Позже судья сократил по амнистии срок для осужденных до 4,5 лет.

Процесс по делу политиков длился полгода с момента ареста Текебаева в конце февраля.

Текебаева и Чотонова признали виновными в получении взятки в 1 млн долларов от российского бизнесмена Леонида Маевского взамен на доступ к управлению мобильным оператором «Мегаком».

По словам Маевского, сделка произошла в 2010 году — тогда Текебаев был заместителем председателя Временного правительства, сформированного после апрельской революции 2010 года, а затем депутатом парламента. Чотонов, по версии следствия, был посредником в этой сделке.

Оба политика обжаловали приговор, считая его «политически мотивированным». Однако Бишкекский городской и Верховный суд оставили в силе решение суда первой инстанции. В итоге Центризбирком лишил Текебаева депутатского мандата.

Адвокаты политиков заявили, что подадут жалобу в Комитет ООН по правам человека.

Оппозиционного политика арестовали на фоне его критики в адрес властей Кыргызстана и уже бывшего президента Алмазбека Атамбаева — Текебаев активно выступал против изменений Конституции, которые предложил Атамбаев летом 2016 года, находясь на посту президента.

Соратники Текебаева из его партии «Ата Мекен» также выступали против изменений в главном законе страны. Несмотря на недовольство оппозиции и правозащитников, поправки в Конституцию были приняты в декабре 2016 года.

После этого Текебаев стал еще более активно критиковать инициативы Атамбаева и обнародовал информацию об имуществе президента. Незадолго до заключения под стражу, Текебаев заявил о намерении начать процедуру импичмента президента.