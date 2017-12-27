Год посадок. Кого из политиков осудили в 2017 году?

Уходящий 2017 год запомнился большим количеством уголовных дел против действующих депутатов и политиков. Самыми резонансными стали суды по делу главного оппозиционера Омурбека Текебаева и его соратников. Кто еще из политиков оказался осужденным?
Содержание:
• Омурбек Текебаев и взятка за продажу «Мегакома»
• Аида Салянова и продление лицензии адвокату-соратнику Максима Бакиева
• Алмамбет Шыкмаматов и машина для Счетной палаты
• Райкан Тологонов и дело о мародерстве
• Садыр Жапаров и удержание заложника
Незавершённые уголовные дела против политиков:
Омурбек Текебаев,
экс-депутат «Ата Мекена».
Восемь лет лишения свободы (по амнистии просидит 4,5 года) за получение взятки в 1 млн долларов взамен на доступ к управлению компанией «Мегаком»
Первомайский райсуд Бишкека приговорил в августе лидера оппозиционной фракции «Ата-Мекен» Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Позже судья сократил по амнистии срок для осужденных до 4,5 лет.
Процесс по делу политиков длился полгода с момента ареста Текебаева в конце февраля.
Текебаева и Чотонова признали виновными в получении взятки в 1 млн долларов от российского бизнесмена Леонида Маевского взамен на доступ к управлению мобильным оператором «Мегаком».
По словам Маевского, сделка произошла в 2010 году — тогда Текебаев был заместителем председателя Временного правительства, сформированного после апрельской революции 2010 года, а затем депутатом парламента. Чотонов, по версии следствия, был посредником в этой сделке.
Оба политика обжаловали приговор, считая его «политически мотивированным». Однако Бишкекский городской и Верховный суд оставили в силе решение суда первой инстанции. В итоге Центризбирком лишил Текебаева депутатского мандата.
Адвокаты политиков заявили, что подадут жалобу в Комитет ООН по правам человека.
Оппозиционного политика арестовали на фоне его критики в адрес властей Кыргызстана и уже бывшего президента Алмазбека Атамбаева — Текебаев активно выступал против изменений Конституции, которые предложил Атамбаев летом 2016 года, находясь на посту президента.
Соратники Текебаева из его партии «Ата Мекен» также выступали против изменений в главном законе страны. Несмотря на недовольство оппозиции и правозащитников, поправки в Конституцию были приняты в декабре 2016 года.
После этого Текебаев стал еще более активно критиковать инициативы Атамбаева и обнародовал информацию об имуществе президента. Незадолго до заключения под стражу, Текебаев заявил о намерении начать процедуру импичмента президента.
Аида Салянова,
депутат «Ата Мекена».
Пять лет лишения свободы (приговор вступит в силу в 2029 году) за незаконное продление адвокатской лицензии бывшему соратнику Максима Бакиева
Ленинский райсуд Бишкека в октябре приговорил депутата и соратницу Текебаева Аиду Салянову к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Однако исполнение приговора отсрочили до 2029 года года из-за того, что Салянова воспитывает малолетнюю дочь. Судья оставил ее под подпиской о невыезде.
Салянову признали виновной в том, что она, будучи министром юстиции в 2010 году, незаконно продлила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, соратнику сына беглого президента Курманбека Бакиева — Максима.
Елисеев был заочно приговорен в Кыргызстане к шести годам лишения свободы за «злоупотребление полномочиями». Юрист покинул Кыргызстан после апрельской революции 2010 года, в ходе которой был свергнут режим Бакиевых.
Сама Салянова назвала дело «политическим заказом», связанным с критикой экс-президента Алмазбека Атамбаева. Она обжаловала приговор, и сейчас дело рассматривает Бишкекский горсуд.
Салянова, так же как и Текебаев, выступала с критикой в отношении Атамбаева. Их отношения начали ухудшаться с начала 2015 года, когда Салянова еще занимала пост генпрокурора.
Покинув эту должность, она обвинила власти в давлении — против ее мужа возбудили уголовное дело по подозрению в незаконной поставке угля на ТЭЦ Бишкека.
Через год, уже будучи депутатом оппозиционной партии «Ата Мекен», Салянова выступила против конституционной реформы Атамбаева и стала одним из ключевых оппозиционных политиков страны.
В том же году её муж был приговорён к семи годам условно, а генпрокуратура возбудила уголовное дело уже против самой Саляновой.
Через месяц после оглашения приговора Саляновой ее брата убили неизвестные в собственном доме, выстрелив в него из пистолета Макарова. Следствие пока не нашло подозреваемых по этому делу.
Алмамбет Шыкмаматов,
депутат «Ата Мекена».
Штраф в пять миллионов сомов за фиктивный тендер и продажу машины своей жены Счетной палате
Первомайский райсуд Бишкека в декабре оштрафовал еще одного депутата оппозиционной фракции «Ата Мекен» Алмамбета Шыкмаматова на 5 млн сомов за то, что он в 2011 году продал Счетной палате машину своей жены.
Шыкмаматова признали виновным в том, что он, находясь в составе тендерной комиссии, которая следила за покупкой служебных автомобилей для Счетной палаты в 2011 году, подстроил победу компании «Барат Люкс».
Следователи также утверждают, что Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль своей жены, продав его за $14,5 тысяч, несмотря на то, что машина стоила не более $10 тысяч.
Шыкмаматов не признал своей вины и заявил, что дело носит «политический характер» и «высосано из пальца». Адвокаты Шыкмаматова обжалуют приговор в Бишкекском горсуде.
Депутат, также как и Текебаев, выступал с критикой в адрес Атамбаева из-за поправок в Конституцию. Он стал лидером фракции «Ата Мекен», после того, как Текебаева арестовали.
Райкан Тологонов,
экс-депутат от партии «Ата Мекен»
15 лет лишения свободы за мародерства после революции 2010 года
Первомайский райсуд в октябре приговорил бывшего атамекеновца Райкана Тологонова к 15 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества по делу о мародерстве.
По версии обвинения, Тологонов руководил группой лиц, которая в 2010 году грабила офисы и жилые дома, часть из которых принадлежала семье свергнутого президента Курманбека Бакиева.
По этому же обвинению был признан виновным старший сын Тологонова, его приговорили к 13 годам лишения свободы, пять из которых он уже отсидел.
Младший сын экс-депутата Иса Тологонов заявлял во время следствия, что спецслужбы давят на его отца и брата, чтобы они дали показания против Текебаева.
Однако в ГКНБ назвали заявление Исы Тологонова попыткой увести следствие «в политическую плоскость».
Садыр Жапаров,
экс-депутат партии «Ата-Журт»
11,5 лет лишения свободы за взятие в заложники в 2013 году полпреда Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева
Первомайский райсуд в августе приговорил экс-депутата Садыра Жапарова от партии «Ата-Журт» к 11,5 годам тюрьмы. Его признали виновным в том, что в 2013 году он взял в заложники Эмильбека Каптагаева, который был полпредом Иссык-Кульской области.
По версии следствия, Жапаров организовал массовые беспорядки в Караколе в 2013 году и приказал митингующим захватить в заложники Каптагаева. Судья вынес обвинительный приговор, несмотря на то, что сам Каптагаев отказался от претензий к Жапарову и неоднократно выступал в его защиту.
Жапаров назвал решение суда «политическим заказом». Каптагаев и адвокаты Жапарова обжаловали приговор райсуда в высшей инстанции. Однако Бишкекский горсуд оставил приговор в силе.
Спецслужбы задержали Жапарова 25 марта, когда экс-депутат возвращался из Казахстана в Кыргызстан для дачи показаний. Его доставили в Госкомитет нацбезопасности, откуда перевели в СИЗО на время следствия и суда.
В ответ на арест, сотни сторонников Жапарова вышли протестовать к зданию ГКНБ с требованием отпустить политика.
Митинг закончился стычкой милиции с демонстрантами. Более 90 человек оштрафовали, а 11 сторонников Жапарова, в числе которых его сын, брат и племянник, суд приговорил как к реальным, так и к условным срокам.
Карганбек Самаков,
экс-депутат от партии «Ата Мекен»
10 лет лишения свободы (по амнистии просидит 3 года) за незаконную трансформацию сельскохозяйственных земель
Октябрьский райсуд Бишкека в декабре приговорил экс-депутата и бывшего атамекеновца Карганбека Самакова к 10 годам лишения свободы, но с учетом двух амнистий срок сократили до трех лет.
Еще пятерых фигурантов уголовного дела приготовили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества, но по амнистии сроки сократили на одну треть.
По версии следствия, Самаков незаконно трансформировал земельные участки Байтикского, Лебединовского и Кара-Жигачского айыл окмоту из категории сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов в 2008 году.
По версии следствия, он и другие фигуранты дела перепродали трансформированные земли по более высокой цене, а им в этом помогали свергнутый президент Курманбек Бакиев и его брат Жаныш Бакиев. За это Бакиевых приговорили к 10 годам тюрьмы.
Под документом о трансформации земель подписались бывший первый вице-премьер-министр Искендер Айдаралиев и экс-премьер-министр Игорь Чудинов. Их обвинили в незаконном постановлении и оштрафовали каждого на 5 млн сомов.
Все подсудимые не признали свою вину и обжалуют решение суда.
Незавершённые уголовные дела против политиков
Омурбек Бабанов,
депутат от «Республики — Ата-Журт»
Уголовное дело «за призывы к межнациональной розни»
Дело депутата Омурбека Бабанова пока не рассматривали суды, потому что оно находится на стадии следствия.
Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Бабанова после того, как он проиграл на президентских выборах своему главному оппоненту — провластному кандидату Сооронбаю Жээнбекову
После оглашения результатов выборов Бабанов обвинил власти в использовании админресурса и «черном пиаре».
Следствие считает, что Бабанов «призывал к разжиганию межнациональной розни» во время агитационной речи в микрорайоне «Амир-Тимур» Оше, где преимущественно проживают этнические узбеки.
Претензии у Генпрокуратуры возникли к этой фразе Бабанова: «Да лучше умереть стоя, чем стоять на коленях. Если вы будете едины, и если, когда одного из вас бьют, вы выйдете вместе, никто не сможет противостоять вам. Народ — это сель, а сель сметает все на своем пути».
Следствие считает, что его высказывания были направлены на «возбуждение межнациональной вражды, провокацию людей, на неподчинение и свержение действующей власти».
Сам Бабанов назвал возбуждение уголовного дела «надуманным» и «произволом со стороны правоохранительных органов».
После президентских выборов Бабанов уехал лечиться в Москву, и сейчас пока неизвестно, где он находится. Во время своего отсутствия он добровольно сложил с себя полномочия лидера фракции «Республика — Ата Журт», но при этом остался депутатом парламента.
Канатбек Исаев,
депутат «Кыргызстана»,
Уголовное дело за подготовку к «насильственному захвату власти» и уголовное дело за незаконную продажу госимущества
Депутата от фракции «Кыргызстан» Канатбека Исаева задержали в конце сентября из-за подозренией в подготовке к «насильственному захвату власти».
По данным Генпрокуратуры, Исаев «вступил в сговор с преступными группировками для организации массовых беспорядков», если Омурбек Бабанов проиграет на президентских выборах.
Бабанов заявил, что Канатбека Исаева задержали из-за того, что тот оказывал ему поддержку и был его сторонником. По решению суда Исаева водворили в СИЗО ГКНБ до конца января.
Также по этому делу задержали начальника районного управления Государственной налоговой службы Рамиса Джунусалиева, экс-главу айыл окмоту села Гавриловка Сокулукского района Дениза Раимкулова и безработного Майрамбека Маткулова.
После задержания Исаева его брат — Талантбек Исаев — ушел с поста начальника Главного управления службы специализированной охраны МВД.
Это не единственное уголовное дело против Канатбека Исаева — в апреле прокуратура возобновила против политика дело по обвинениям в коррупции, составлении фиктивных договоров и незаконной продаже госимущества.
По этому делу обвинение просит для Исаева 20 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.
По версии следователей, Исаев будучи мэром Токмока провел фиктивный тендер на постройку автостанции и составил фиктивные договора на сумму в более 700 тысяч сомов. Кроме того, его обвинили в незаконной продаже здания библиотеки.
Политик отрицает обвинения, заявляя, что оснований для возбуждения уголовного дела нет.
Канатбек Исаев был лидером партии «Кыргызстан», но после его несогласия с конституционной реформой Атамбаева осенью 2016 года покинул эту должность. Вместо Исаева лидером партии стал Алмазбек Баатырбеков.
Музаффар Исаков,
депутат СДПК,
Уголовное дело за незаконную продажу сельскохозяйственных земель
Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Музаффара исакова от провластной социал-демократической партии в феврале.
Депутата обвиняют в сговоре с должностными лицами районных управлений Госрегистра и архитектуры.
По версии следствия, с 2010 по 2015 годы он незаконно передал сельскохозяйственные участки под строительство домов, будучи главой Таш-Булакской сельской администрации Джалал-Абадской области.
Как утверждает Генпрокуратура, депутат вынес 315 незаконных постановлений по передаче в общей сложности 14,34 гектаров земель под индивидуальное строительство жилья.
Депутат находится под подпиской о невыезде.