Задержанного облили кипятком из-за того, что милиционеры не закрыли камеру в ИВС. Возбуждено дело

Прокуратура Джалал-Абада возбудила уголовное дело на милиционеров, которые не закрыли дверь камеры ИВС, где содержался задержанный. К нему зашли двое подсудимых из другой камеры и облили кипятком.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что 29 октября 2017 года милиционеры ОВД Джалал-Абада оставили открытыми двери одной из камер изолятора временного содержания.

«В камере сидел один задержанный. После чего к нему зашли двое подсудимых, содержащиеся в другой камере и облили его кипятком», — сообщает Генпрокуратура.

Медицинская экспертиза установила, что пострадавший получил легкие телесные повреждения.

По данным Генпрокуратуры, милиционеры нарушили правила внутреннего распорядка изоляторов временного содержания. На них возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Злоупотребление должностным положением» и «Халатность».

Также против двух подсудимых возбуждено уголовное дело за «Умышленное причинение вреда здоровью».