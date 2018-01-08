Санжар Муканбетов выдвинут на пост вице-премьер-министра

Премьер-министр Сапар Исаков выдвинул на пост вице-премьер-министра главу Госфиннадзора Санжара Муканбетова. Он может занять место Толкунбека Абдыгулова, который в конце декабря 2017 года возглавил Национальный банк.

Парламент рассмотрит кандидатуру Муканбетова на пост вице-премьер-министра 10 января.

В случае одобрения Муканбетов придет на место Толкунбека Абдыгулова, который возглавил Национальный банк в конце декабря 2017 года.

Муканбетов с 2014 года возглавляет Государственную службу регулирования и надзора за финансовым рынком.

Он начал карьеру в госорганах с 1996 года, став ведущим специалистом в Фонде по управлению госимуществом.

Через два года он уже работал главным специалистом в Госагентстве по иностранным инвестициям.

В 2001 году Муканбетов занял должность начальника Управления программы государственных инвестиций Министерства финансов.

Через год он перешел работать в Министерство экономики, став директором департамента инвестиционной политики.

В 2007 году Муканбетова назначили замминистра экономики. Проработав на этой должности три года, Муканбетов стал членом совета директоров Агентства по защите депозитов.

В 2012 году его вновь назначили на должность замминистра экономики.