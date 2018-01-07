Швеция: Возле станции метро в Стокгольме произошел взрыв

В шведской столице возле станции метро Ворбю произошел взрыв. Пока известно только о двух пострадавших — они госпитализированы.

Как сообщает The Local, на юго-западе Стокгольма возле станции метро Vårby Gård 7 января произошел взрыв.

Мужчина, который шел мимо со своей спутницей, поднял неизвестный предмет с земли и он взорвался в его руках.

Обоих госпитализировали, мужчина в тяжелом состоянии.

На место прибыла полиция, саперы, дежурят врачи.

Правоохранительные органы пока не говорят, что именно взорвалось и какой была мощность взрыва.

По данным Expressen, взорвавшимся предметом могла быть граната.

Метро и прилегающая к станции площадь оцеплены.