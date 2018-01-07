Бишкек: Патрульная милиция ищет женщину, которая управляла автомобилем с младенцем на руках

Патрульная милиция ищет женщину, которая управляла автомобилем, держа на руках младенца. Еще один ребенок постарше сидел на соседнем от водителя сидении. Женщине грозит административный штраф.

Пресс-секретарь патрульной милиции по Чуйской области Нурбек Токтосунов сообщил Kloop.kg, что милиция возьмет на контроль женщину, которая водила автомобиль с ребенком на руках.

«Пока возьмут на контроль, потом выяснят обстоятельства происшествия, и, исходя из этого, выпишут ей административный штраф, как минимум», — сказал он.

Видео с женщиной, которая управляла автомобилем, держа на руках младенца, отправили на вотсап-канал издания «Спутник».

По словам очевидца, видео он снял 6 января примерно в 16.00 на улице Шабдан Баатыра в Бишкеке.

На дороге он увидел, как женщина за рулем автомобиля Honda, держит новорожденного ребенка на руках, а рядом сидит ребенок постарше.

По Кодексу об административной ответственности, на переднем пассажирском сиденье (а тем более за рулем) запрещено перевозить детей до 12 лет. За это предусмотрен штраф в размере двух тысяч сомов.