Китай: Нефтяной танкер столкнулся с грузовым судном – 32 человека пропали без вести

В Восточно-Китайском море у побережья Китая иранский нефтяной танкер столкнулся с грузовым судном. После удара танкер загорелся, а 32 человека из его команды пропали без вести.

Китайские СМИ сообщили, что авария произошла вечером 6 ноября. Причины случившегося пока неизвестны.

В результате столкновения грузовой корабль CF Crystal получил повреждения, но все находившиеся там люди — 21 человек — спаслись.

Нефтяной танкер Sanchi после удара загорелся — на нем было 136 тысяч тонн конденсата на сумму в 60 млн долларов.

На борту находились 32 члена экипажа — спаслись ли они, неизвестно, пока они числятся пропавшими без вести.

На месте аварии работают поисково-спасательные группы, которые ищут членов экипажа сгоревшего танкера. Также предстоит очистить воду от разлившейся нефти.

Так как танкер направлялся в Южную Корею, оттуда на помощь китайцам выслали вертолет и корабль.