Исаков поручил снизить выбросы в воздух на ТЭЦ Бишкека

Премьер-министр Сапар Исаков поручил главе Нацэнергохолдинга Айбеку Калиеву снизить выбросы в атмосферу золы и твердых частиц на ТЭЦ Бишкека.

Исаков заявил на встрече с главой «Национальной энергетической холдинговой компании» Айбеком Калиевым, что в последнее время жители Бишкека «справедливо жалуются» на загрязнение воздуха в Бишкеке. Исаков считает, что нужно принять меры для изменения экологической ситуации.

Калиев сообщил Исакову, что во время модернизации ТЭЦ Бишкека, которая завершилась в августе 2017 года, были построены два новых блока с системой очистки дымовых газов. По его словам, эта система на 97 процентов очищает выбросы ТЭЦ от твердых частиц и окислов серы.

«Очистка производится с помощью электрофильтров с двумя камерами и пятью полями очистки, а также за счет системы сероочистки (десульфурация) дымовых газов, не имеющей аналогов в стране», — сказал он.

Однако Калиев добавил, что для котлов старого образца нужна разработка дополнительных систем по очистке воздуха.

В Нацэнергохолдинге считают, что основной причиной загрязнения воздуха является массовое сжигание угля в частном секторе.

Ранее Агентство по гидрометеорологии сообщило, что в последние месяцы в Бишкеке в 2-3 раза превышена концентрация вредных веществ в воздухе.

В агентстве загрязнение воздуха связали с большим количеством автомобилей — при норме в 40-45 тысяч, в Бишкеке больше 500 тысяч машин.

Также в 2018 году мэрия Бишкека получит работающие на газе автобусы, чтобы снизить выбросы вредных веществ в атмосферу.