Батыралиев уволил главу поликлиники №1 после «неоднократных нарушений»

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев уволил исполняющего обязанности директора бишкекской поликлиники №1 Айдарбека Шакирова. Врачи поликлиники жаловались на то, что Шакиров требовал с них деньги и за 9 месяцев работы уволил более 90 сотрудников.

Батыралиев подписал приказ об увольнении исполняющего обязанности директора поликлиники Айдарбека Шакирова 8 января. Он заявил, что комиссия Минздрава выявила «неоднократные нарушения» со стороны Шакирова.

«Руководство не может создать нормальную психологическую атмосферу в коллективе. Было три представления прокуратуры в декабре 2017 года», — заявил Батыралиев.

В этот же день, 8 января, сотрудники поликлиники №1 вышли на митинг к министерству здравоохранения и их принял сам министр.

Врачи и сотрудники поликлиники обратились к премьер-министру, в Минздрав, Госкомитет нацбезопасности, Генпрокуратуру и Финопол с обвинениями в адрес Шакирова в незаконных действиях в конце ноября 2017 года.

Сотрудники поликлиники утверждали, что Шакиров сдавал в аренду кабинеты за 20-25 тысяч в месяц, а также ежемесячно требовал с отдельных сотрудников от 1000 до 5000 сомов.

Согласно обращению сотрудников, Шакиров за время своей работы заставил уволиться более 90 сотрудников «по собственному желанию», а вместо них назначил неквалифицированных врачей.

«Такое ощущение, что мы сотрудники ЦСМ №1 с приходом Шакирова работаем не в госклинике, а у него в частном предприятии, он себя ощущает ханом этой поликлиники. Пользуясь служебным положением Шакиров творит что хочет, ведет себя грубо и вызывающе по отношению к сотрудникам, оскорбляя и унижая человеческое достоинство при всем коллективе», — заявляли они.

Сам Шакиров назвал обвинения своих сотрудников «явной ложью».

«Проводится оптимизация. Естественно, идет и сокращение штата, и перепрофилирование, чтобы избежать дублирующих функций. Да, я думаю о том, чтобы поднять цены на платные услуги, такие, как массаж, к примеру. Но никаких СПА-салонов в ЦСМ я открывать не собираюсь. Это явная ложь», — сказал он.

Его назначили на должность исполняющего обязанности директора поликлиники №1 весной 2017 года.

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