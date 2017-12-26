Глава минздрава не собирается уходить с поста из-за претензий депутатов

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев заявил, что не собирается уходить со своего поста, «несмотря на частые обвинения» со стороны депутатов. Он заявил это после того, как депутатская комиссия обнаружила нарушения в деятельности минздрава.

Батыралиев считает, что деятельность минздрава по созданию конкурентной среды на рынке лекарств «мешает интересам различных групп».

«Развивая государственно-частное партнерство мы снизили стоимость гемодиализных услуг и сняли напряженность с очередностью. Конечно, такой подход не понравится тем, кто построил на этом бизнес и зарабатывал большие деньги на препаратах и услугах», — сказал министр.

По его словам, в стране существует «группа лоббистов», которая продает биологически-активные добавки (БАД). По его мнению, они были хотели закупать БАДы на бюджетные деньги.

«Здесь их интересы столкнулись с новыми направлениями деятельности Минздрава и конкретно моими как министра, когда мы стали пытаться поставить заслон существующей фармацевтической мафии», — говорится в заявлении Батыралиева.

Он добавил, что эти группы заинтересованы в том, чтобы «их люди» заняли кресло министра и директора Департамента лекарственного обеспечения.

«Моя цель — остановить эту цепную реакцию. Я эту работу начал, доведу ее до конца и тогда спокойно уйду. Меня никто не запугает», — сказал он.

Депутатская проверка

Заявление министра прозвучало после того, как депутатская комиссия нашла нарушения в деятельности минздрава.

Депутаты обнаружили, что некоторые лекарства закупались по завышенным ценам, а при проведении тендеров нарушались процедуры.

В отчете депутатской комиссии сказано, что в течение 2015-2017 годов в Министерстве здравоохранения были уволены 49 сотрудников (помощник министра, ведущие специалисты и так далее), а на их места взяли «неквалифицированных специалистов».

Кроме того, в отчете депутатов говорится, что в 2016 году минздрав заключил контракт с компанией Dutch Health BV на покупку 8 машин скорой помощи на общую сумму в 1,1 млн долларов, несмотря на то, что другая компания предложила меньшую сумму.

Независимая техническая экспертиза машин показала что, они были собраны кустарным способом и переоборудованы с нарушениями норм.

Еще одним нарушением стало то, что компания доставила машины на два месяца позднее оговоренного срока. Выяснилось, что две машины из восьми попали в ДТП на территории Казахстана и пришли в негодность.

Член рабочей группы, депутат Айсулуу Мамашева сказала в интервью изданию 24.kg, что нарушения минздрава будут рассматриваться в парламенте через месяц.

«И собранного материала, наверное, будет уже в два раза больше. В справке не высосанные из пальца сведения, а то, что нам представила Счетная палата и другие надзорные органы», — сказала Мамашова.

По ее словам, принимать решение об ответственности министра будет Генпрокуратура на основе собранных депутатами документов.

«Там столько нарушений, что этого было бы достаточно для того, чтобы снять министра с должности», — сказала она.

Талантбек Батыралиев занял должность министра здравоохранения в 2014 году.