Обвинение потребовало 20 лет тюрьмы для депутата Исаева по делу о коррупции

Прокуроры попросили суд приговорить депутата Канатбека Исаева к 20 годам тюрьмы по делу о коррупции. Его обвиняют в составлении фиктивных договоров и незаконной продаже госимущества.

Гособвинение попросило приговорить Исаева к 20 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Для шести других фигурантов дела прокуроры попросили сроки от 9 до 18 лет лишения свободы.

Обвинение заявило, что вина Исаева и остальных фигурантов уголовного дела полностью доказана.

Исаева обвиняют в том, что он, будучи мэром Токмока, в апреле 2010 года провел фиктивный тендер на постройку автостанции в городе. Его действия нанесли ущерб государству в более миллиона сомов.

Кроме того, по версии следствия, Исаев незаконно продал здание общежития в Токмоке. Ущерб государства от этой сделки составил свыше двух миллионов сомов.

Его также обвиняют в составлении фиктивных договоров на сумму в более 700 тысяч сомов.

В июне этого года Исаева также обвинили в том, что он незаконно продал здание токмокской государственной библиотеки.

Сам депутат отрицает все обвинения.

В отношении парламентария возбудили уголовное дело еще в апреле 2011 года. Однако материалы были утеряны, и Генеральная прокуратура возобновила дело против парламентария лишь летом 2017 года.

Еще одно уголовное дело против Исаева

На Исаева возбудили еще одно уголовное дело в сентябре 2017 года. Спецслужбы обвинили его в подготовке к «насильственному захвату власти».

По данным Генпрокуратуры, Исаев «вступил в сговор с преступными группировками для организации массовых беспорядков», которые произошли бы в случае проигрыша оппозиционного кандидата в президенты Омурбека Бабанова на выборах 15 октября.

Сотрудники Госкомитета нацбезопасности задержали Исаева 30 сентября. Бабанов в свою очередь заявил, что депутата задержали из-за того, что тот оказывал ему поддержку и был его сторонником.

Исаев был заключен в СИЗО ГКНБ до конца января.

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