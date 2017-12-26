МВД уволило трех сотрудников спецназа за присвоение 850 тысяч сомов

Сотрудники ГКНБ и МВД выявили незаконное присвоение 850 тысяч сомов сотрудниками полка специального назначения «Шумкар». Сотрудников спецназа уволили, а руководство понесло дисциплинарное наказание.

Пресс-служба МВД сообщила, что служба собственной безопасности и сотрудники антикоррупционной службы ГКНБ выявили факт незаконной оплаты единовременных отпускных трем сотрудникам подразделения «Шумкар».

За 11 месяцев 2017 года — с 1 января по 1 декабря — они получили чуть более 850 тысяч сомов.

По итогам расследования МВД уволило старшего лейтенанта, капитана и майора милиции.

Руководство спецподразделения понесло дисциплинарное наказание, а нескольких начальников освободили от занимаемых должностей.

Материалы дела переданы в Генпрокуратуру.

Фото иллюстративное/ пресс-служба МВД.