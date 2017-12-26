Крошка Ру — звезда «Инстаграма». Как москвичи взяли под опеку таджикского мальчика с инвалидностью

В детском доме города Череповец никто не верил, что Рустама кто-нибудь заберет в семью — мальчик родился с «множественными пороками развития». Но, кажется, случилось чудо — москвичка Ника Злобина вместе с мужем взяла его под опеку. Теперь Ника рассказывает о Рустаме в своем инстаграм-аккаунте, показывая, что особенный ребенок тоже может быть счастливым.
Завести страницу в «Инстаграме» Ника решила сразу после оформления опеки над Ру — так она иногда сокращает полное имя Рустама. Причиной, по ее словам, стали злобные комментарии под видео с Ру в блоге кампании по поиску родителей для детдомовцев.
«Было видео, где Рус танцует в актовом зале, люди делали репосты. Под одним таким репостом были комменты, которые меня шокировали: типа “урод”, “да кому он такой нужен”… Вот я и решила завести аккаунт: пусть читают и видят, что Рус в семье, что он нужен нам», — говорит она.
Сейчас Ника по-прежнему ведет инстраграм-дневник о достижениях Рустама, на него подписано более 53 тысяч человек — они внимательно следят за жизнью ее небольшой семьи, в которой появился ребенок. Не такой, как все, но не менее любимый.
Новая мама для Рустама Н.
Рустам жил в детском доме города Череповец Вологодской области России все свои четыре года. Он — особенный ребенок с рождения. Ру появился на свет с недоразвитой ногой, искривленным черепом и двусторонней расщелиной твердого и мягкого неба — Ника говорит, что вместо лица у него долгое время была «дыра».
Диагноз «множественные пороки развития», казалось, предопределил его судьбу — от Ру сразу же отказались биологические родители, а в детском доме мало кто верил, что его когда-то усыновят. Его сотрудники рассказывали Нике, что однажды Ру увидел свое отражение — и после этого долго еще прятал свое лицо под простыней или подушкой.
До двух лет мальчик питался через трубку — в Череповце попросту не было врачей, которые согласились бы его прооперировать. Но главврач детского дома не унималась — ей удалось выбить для Ру квоту на две операции в Москве. Столичные врачи по сути собрали лицо Рустама по кусочкам.
В детском доме он рос активным и веселым ребенком — несмотря на то, что у него фактически одна ножка, танцевал и пел, участвовал во всех праздничных концертах.
Во время одного из них его сняли на видео волонтеры. Они начали выкладывать ролик с Ру на форумах для приемных родителей, чтобы найти ему семью. Именно под этим видео и стали появляться те ужасные комментарии, о которых говорит Ника.
Она сама в качестве волонтера участвовала в кампании по поиску семьи для Рустама Н. — так Ру подписывали в базе данных детдомовцев. В конце концов Ника записалась в школу приемных родителей.
«Мысль о том, что я хочу взять под опеку этого малыша, не отпускала меня. Сколько же у меня было думок и сомнений! Потом я увидела видео, в котором Ру танцевал — оно и укрепило мое решение. Я пересматривала его тысячи раз, разобрала по крупицам», — вспоминает она.
600 километров до нового дома
Пока Ника ходила в школу приемных родителей, она пристально следила за обновлением информации о Ру в базе данных детского дома — там она могла видеть только его размытые фото, по которым толком и не поймешь, что у ребенка с лицом и ножкой.
C начала 2017 года она начала оформлять документы на опеку Ру. С этим было много сложностей — Ника вспоминает, что справку о несудимости удалось получить только с третьего раза, а ждать ее пришлось целых два месяца. Она говорит, что ее постоянно отговаривали брать Рустама в семью, потому что ребенок «очень тяжелый».
В мае 2017 года Ника с мужем поехала знакомиться с Ру в череповецкий детский дом. Когда они прибыли, дети репетировали свои выступления к Дню защиты детей. Рустам исполнял танец с ложками и не хотел отвлекаться, а незнакомых Нику с Юрой встретил со страхом в глазах.
«Мы тихонечко подсели, стали доставать привезенные с собой подарки. Он отвернулся, на нас не смотрит, подарки не нужны, все отпихивает, ничего не надо, слезы крокодильи уже льются», — рассказывает Ника.
В школе приемных родителей она проходила похожую ситуацию, но тогда вместо ребенка была взрослая женщина, которая играла роль. С ней подружиться было сложно — с Ру Ника боялась даже заговорить. На помощь пришел муж — Юра сам стал дарить ребенку подарки и разговаривать с ним так, что под конец встречи малыш по ошибке назвал его мамой.
В тот момент они твердо решили забрать Ру домой. Ника говорит: она постоянно твердила себе, что должна «поставить его на ноги и сделать самым счастливым».
В июне 2017 года им позвонили из органов опеки и сообщили, что можно приезжать за Рустамом.
Переезд дался Ру сложно — от Череповца до его нового дома надо было ехать целых 600 километров. Но по приезду его уже ждала новая семья: кроме Ники и Юры, с ним теперь живут бабушка, Ия — дочь Ники от первого брака — собака, кошка, черепаха и аквариумные рыбки.
Первое время в новой семье Ру часто плакал и почти не разговаривал. Но со временем Ника заметила, что малыш становится веселее — на прогулках он начал петь и танцевать.
«Он все равно красивый»
Ника рассказывает, что привыкла не обращать внимания на косые взгляды прохожих, но они есть. Многие люди, пройдя мимо, еще несколько раз оборачиваются на нее, гуляющую с Ру. Другие дети реагируют на Рустама по-разному — одни могут на всю улицу кричать, что с ним что-то «не так», а другие не подают вида и одергивают своих ровесников, которые оборачиваются на Ру.
Со всем этим он живет всю жизнь — Рустам привык, что люди необычно реагируют на него и не придает этому значения. Ника говорит, что это никогда не мешает ему играть, а слушать болтовню других детей и расстраиваться из-за нее мальчик не станет.
Но один случай на детской площадке Ника запомнила особенно.
Ру качался на качелях, а Ника стояла рядом. К нему присоединилась девочка лет семи. Они качались на качелях, а потом девочка заговорила с Никой:
— У него нет ноги?
— Да.
— А почему? Что с ним произошло?
— Он такой родился.
— И носик-то у него какой странный! Но он все равно красивый!
В ответ Ру соскочил с качели и начал обнимать девочку.
Со временем, когда соседи привыкли к Рустаму, они стали нормально реагировать на него — Ника говорит, что они часто пытаются с ним заговорить или угостить чем-нибудь вкусным.
«Все решаемо»
За лето и осень, которые Ру провел в семье, он научился ходить на костылях, висеть на турнике и постепенно привыкает к детскому саду. Ника и Юра взяли квартиру в ипотеку на 14 лет, так как в их двушке стало тесновато — сейчас им уже строят новое жилище.
Оба новых родителя Ру работают и даже не думают просить помощи у кого-то на лечение малыша. Они уверены, что медленно, но сами смогут дать Ру хорошее будущее.
Вместе они часто участвуют в фотоконкурсах, где Ника выступает не только как фотограф, но и как вдохновитель для других приемных родителей.
«Нашему Ру еще предстоит много чего пройти: операции, реабилитации, встать на протезы. Но мы со всем справимся. Я хочу, чтобы люди не боялись брать детей с инвалидностью. Все решаемо, все», — говорит она.