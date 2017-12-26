Крошка Ру — звезда «Инстаграма». Как москвичи взяли под опеку таджикского мальчика с инвалидностью

Новая мама для Рустама Н.

Рустам жил в детском доме города Череповец Вологодской области России все свои четыре года. Он — особенный ребенок с рождения. Ру появился на свет с недоразвитой ногой, искривленным черепом и двусторонней расщелиной твердого и мягкого неба — Ника говорит, что вместо лица у него долгое время была «дыра».

Диагноз «множественные пороки развития», казалось, предопределил его судьбу — от Ру сразу же отказались биологические родители, а в детском доме мало кто верил, что его когда-то усыновят. Его сотрудники рассказывали Нике, что однажды Ру увидел свое отражение — и после этого долго еще прятал свое лицо под простыней или подушкой.

До двух лет мальчик питался через трубку — в Череповце попросту не было врачей, которые согласились бы его прооперировать. Но главврач детского дома не унималась — ей удалось выбить для Ру квоту на две операции в Москве. Столичные врачи по сути собрали лицо Рустама по кусочкам.

В детском доме он рос активным и веселым ребенком — несмотря на то, что у него фактически одна ножка, танцевал и пел, участвовал во всех праздничных концертах.