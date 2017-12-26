ГКНБ изучит фотографии сотрудника КТРК в нацистской форме

Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) изучит снимки с новогоднего корпоратива сотрудников КТРК, на которых запечатлен ведущий канала Канат Абазбеков в нацистской форме.

В пресс-службе ГКНБ сообщили в интервью изданию 24.kg, что проверяют снимки с новогоднего корпоратива сотрудников КТРК. На некоторых фотографиях ведущий телеканала Канат Абазбеков одет в форму нацистского солдата со свастикой.

После проверки ГКНБ даст юридическую оценку снимкам.

Глава КТРК Илим Карыпбеков сказал в интервью журналисту Kloop.kg, что Абазбеков надел форму для участия в новогодней постановке. Гендиректору телеканала неизвестно, кто именно придумал одеть ведущего в нацистскую форму.

«Если выяснится, что какие-то нормы законодательства были нарушены, то, естественно, мы будем отвечать за эти нарушения […] Ребята сами готовились, там были режиссеры, постановки делали», — сказал Карыпбеков.

Фотографии Абазбекова в форме нацистского солдата была опубликована в соцсетях 25 декабря, что вызвало общественный резонанс. Илим Карыпбеков объяснил появление сотрудника телеканала в таком костюме тем, что его «попросили сыграть фашиста».

«На самом деле все сейчас на пустом месте пытаются эту ситуацию раскачать в негативном ключе. Вы сами видите, что это был корпоратив, он был костюмированным. Сотрудники играли разные сцены […] Это то же самое, что осуждать актеров, которые играют в фильмах фашистов», — сказал Карыпбеков.

Сам Абазбеков объяснил свое появление в форме нациста тем, что ему по сценарию корпоратива досталась негативная роль. Он добавил, что мораль театральной постановки в том, что нацизм — зло.

«По сценарию советский солдат в знак “мира и добра” расстреляет меня! В самом начале сценки я снимаю повязку со свастикой, выбрасываю на землю и топчу! Мораль театральной постановки такова: “Добро всегда побеждает зло! Мы за мир!”» — написал Абазбеков.