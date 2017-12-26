Бишкек: Завершилось строительство второго надземного перехода (осталось еще два)

Мэрия Бишкека построила второй надземный переход. Новое сооружение находится на пересечении улиц Шабдан Баатыра и Мамбетова, в районе рынка «Мадина».

Мэр Бишкека Албек Ибраимов 26 декабря открыл второй надземный переход. Он находится на улице Шабдан Баатыра возле рынка «Мадина».

Надземный переход также оборудован двумя лифтами, которые смогут поднимать до 15 человек.

Длина перехода составляет 37 метров, ширина — 3, а высота — 5 метров.

Первый надземный переход открыли в Бишкеке 9 ноября. Он находится на улице Курманжан Датка в районе рынка «Аламедин». На строительство объекта ушло 17,5 млн сомов.

Мэрия построит еще два надземных перехода, которые будут находиться на загруженных перекрестках столицы:

На пересечении проспекта Чуй и улицы Шопокова (ТК «ЦУМ»);

На пересечении проспекта Чуй и улицы Бейшеналиева (ТК «Ош базары»).

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