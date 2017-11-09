Бишкек: Завершилось строительство первого надземного перехода с лифтами

Мэрия Бишкека открыла первый надземный переход на улице Курманжан Датка. Переход строили в течение четырех месяцев и затратили на это 17,5 млн сомов.

Мэр города Албек Ибраимов открыл 9 ноября надземный переход с лифтами на улице Курманжан Датка в районе рынка «Аламедин».

Ибраимов сказал, что переход создан для «обеспечения комфорта» жителей.

«Это технологическое сооружение направлено на безопасность граждан, на безопасность движения на улице, так как здесь большое скопление людей», — сказал он.

Длина перехода составляет 33 метра, ширина — 3, а высота — 5 метров, также он оборудован двумя лифтами.

На постройку надземного перехода выделили 17,5 млн сомов. На его возведение ушло четыре месяца.

Мэрия планирует построить еще три надземных перехода, которые будут находиться на загруженных перекрестках столицы:

Шабдан Баатыра (бывшая Алма-Атинская) — улица Мамбетова (ТРК «Мадина»);

На пересечении проспекта Чуй и улицы Шопокова (ТК «ЦУМ»);

На пересечении проспекта Чуй и улицы Бейшеналиева (ТК «Ош базары»).

Фото: АКИpress

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